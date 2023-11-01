Тюменские власти определились с подрядчиком, который построит новый детский сад

Строительством нового детского сада в Тюмени займется завод «ЖБИ-3»

01 ноября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Новый детский сад будет построен в тюменском микрорайоне Мелиораторов Фото: Анна Майорова © URA.RU Строительством нового детского сада в тюменском микрорайоне Мелиораторов займется ООО «Завод «ЖБИ-3». Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства региона. Реализация проекта обойдется бюджету области почти в полмиллиарда рублей. «Сегодня заключен контракт с ООО «Завод «ЖБИ-3» на строительство детского сада на 330 мест на ул. Сидора Путилова в Тюмени. Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания общей площадью 5,9 тыс. кв. м. В каждой из 14 групп будут раздевальная, спальная, буфетная комнаты и санузел с умывальной зоной. В детском саду будут организованы специализированные помещения для индивидуальных занятий с воспитанниками, зал физкультуры, кабинет логопеда, зал музыкальных занятий, кабинет рисования, медицинский блок и другие вспомогательные помещения», — указано в публикации ГУС Тюменской области. Там добавили что на территории детского сада будут обустроены игровые площадки, теневые навесы и МАФы. Строительство объекта планируют завершить к августу 2026 года. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском микрорайоне Мелиораторов будет построен новый детский сад. По данным ЕИС «Закупки», общая стоимость проекта составит 431,9 млн рублей.

Строительством нового детского сада в тюменском микрорайоне Мелиораторов займется ООО «Завод «ЖБИ-3». Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства региона. Реализация проекта обойдется бюджету области почти в полмиллиарда рублей. «Сегодня заключен контракт с ООО «Завод «ЖБИ-3» на строительство детского сада на 330 мест на ул. Сидора Путилова в Тюмени. Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания общей площадью 5,9 тыс. кв. м. В каждой из 14 групп будут раздевальная, спальная, буфетная комнаты и санузел с умывальной зоной. В детском саду будут организованы специализированные помещения для индивидуальных занятий с воспитанниками, зал физкультуры, кабинет логопеда, зал музыкальных занятий, кабинет рисования, медицинский блок и другие вспомогательные помещения», — указано в публикации ГУС Тюменской области. Там добавили что на территории детского сада будут обустроены игровые площадки, теневые навесы и МАФы. Строительство объекта планируют завершить к августу 2026 года. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском микрорайоне Мелиораторов будет построен новый детский сад. По данным ЕИС «Закупки», общая стоимость проекта составит 431,9 млн рублей.