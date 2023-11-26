Китайский производитель сигарет пожаловался в суд на приставов ХМАО

Китайский производитель сигарет пожаловался в суд на приставов из ХМАО

27 ноября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Китайская компания подала в суд на ОСП по Сургуту и Сургутскому району Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Китайский производитель сигарет — компания «Шэньчжэнь Вейболи Технолоджи Ко. Лтд.» пожаловалась в суд на отделение судебных приставов по Сургуту и Сургутскому району. Заявление компании размещено в картотеке арбитражного суда ХМАО. «Шэньчжэнь Вейболи Технолоджи Ко. Лтд. подала в арбитражный суд ХМАО заявление на ОСП по Сургуту и Сургутскому району об оспаривании постановлений, действий или бездействия судебного пристава-исполнителя. Представителем компании выступает Алексей Куденков», — указано на сайте арбитражного суда. Компания не удовлетворена работой судебных приставов по взысканию долгов, которые предприниматели из ХМАО задолжали Шэньчжэнь Вейболи. В картотеке арбитражного суда находится девять исков компании к югорским бизнесменам из-за незаконного использования торговой марки электронных сигарет. По восьми из них вынесены решения, согласно которым продавцы никотиносодержащей продукции из ХМАО должны заплатить порядка 500 тысяч штрафов. Агентство направило запрос в пресс-службу Управления судебных приставов по ХМАО. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что заместитель старшего судебного пристава Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и взыскивают долги по нескольким исполнительным производствам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китайский производитель сигарет — компания «Шэньчжэнь Вейболи Технолоджи Ко. Лтд.» пожаловалась в суд на отделение судебных приставов по Сургуту и Сургутскому району. Заявление компании размещено в картотеке арбитражного суда ХМАО. «Шэньчжэнь Вейболи Технолоджи Ко. Лтд. подала в арбитражный суд ХМАО заявление на ОСП по Сургуту и Сургутскому району об оспаривании постановлений, действий или бездействия судебного пристава-исполнителя. Представителем компании выступает Алексей Куденков», — указано на сайте арбитражного суда. Компания не удовлетворена работой судебных приставов по взысканию долгов, которые предприниматели из ХМАО задолжали Шэньчжэнь Вейболи. В картотеке арбитражного суда находится девять исков компании к югорским бизнесменам из-за незаконного использования торговой марки электронных сигарет. По восьми из них вынесены решения, согласно которым продавцы никотиносодержащей продукции из ХМАО должны заплатить порядка 500 тысяч штрафов. Агентство направило запрос в пресс-службу Управления судебных приставов по ХМАО. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что заместитель старшего судебного пристава Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и взыскивают долги по нескольким исполнительным производствам.