Китайский производитель сигарет пожаловался в суд на приставов ХМАО

Китайский производитель сигарет — компания «Шэньчжэнь Вейболи Технолоджи Ко. Лтд.» пожаловалась в суд на отделение судебных приставов по Сургуту и Сургутскому району. Заявление компании размещено в картотеке арбитражного суда ХМАО.
«Шэньчжэнь Вейболи Технолоджи Ко. Лтд. подала в арбитражный суд ХМАО заявление на ОСП по Сургуту и Сургутскому району об оспаривании постановлений, действий или бездействия судебного пристава-исполнителя. Представителем компании выступает Алексей Куденков», — указано на сайте арбитражного суда.
Компания не удовлетворена работой судебных приставов по взысканию долгов, которые предприниматели из ХМАО задолжали Шэньчжэнь Вейболи. В картотеке арбитражного суда находится девять исков компании к югорским бизнесменам из-за незаконного использования торговой марки электронных сигарет. По восьми из них вынесены решения, согласно которым продавцы никотиносодержащей продукции из ХМАО должны заплатить порядка 500 тысяч штрафов.
Агентство направило запрос в пресс-службу Управления судебных приставов по ХМАО. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что заместитель старшего судебного пристава Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и взыскивают долги по нескольким исполнительным производствам.
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