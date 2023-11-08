Зам старшего судебного пристава Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела

09 ноября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

После прокурорской проверки, в отношении заместителя старшего судебного пристава завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате прокурорской проверки, на заместителя старшего судебного пристава по Нижневартовску и Нижневартовскому району заведено уголовное дело. Людмилу Егорову обвиняют в превышении должностных полномочий, так как с нее самой взыскивают долги по нескольким исполнительным производствам. Об этом прокуратура ХМАО сообщила на официальном сайте ведомства. «Прокуратура г. Нижневартовска провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве в отделении судебных приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. В результате допущенных нарушений не применялись меры принудительного исполнения по ряду исполнительных производств о взыскании алиментов и задолженности за услуги ЖКХ. При этом несколько исполнительных производств были возбуждены в отношении заместителя старшего судебного пристава отделения судебных приставов», — сообщили в окружной прокуратуре. В результате проверки, в отношении Егоровой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Ранее URA.RU опубликовали инсайд о том, что следователи нагрянули с обысками в управление судебных приставов Нижневартовска. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и злоупотреблении служебным положением, которые вскрылись в ведомстве после прокурорской проверки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В результате прокурорской проверки, на заместителя старшего судебного пристава по Нижневартовску и Нижневартовскому району заведено уголовное дело. Людмилу Егорову обвиняют в превышении должностных полномочий, так как с нее самой взыскивают долги по нескольким исполнительным производствам. Об этом прокуратура ХМАО сообщила на официальном сайте ведомства. «Прокуратура г. Нижневартовска провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве в отделении судебных приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. В результате допущенных нарушений не применялись меры принудительного исполнения по ряду исполнительных производств о взыскании алиментов и задолженности за услуги ЖКХ. При этом несколько исполнительных производств были возбуждены в отношении заместителя старшего судебного пристава отделения судебных приставов», — сообщили в окружной прокуратуре. В результате проверки, в отношении Егоровой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Ранее URA.RU опубликовали инсайд о том, что следователи нагрянули с обысками в управление судебных приставов Нижневартовска. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и злоупотреблении служебным положением, которые вскрылись в ведомстве после прокурорской проверки.