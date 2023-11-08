08 ноября 2023

Зам старшего судебного пристава Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
После прокурорской проверки, в отношении заместителя старшего судебного пристава завели уголовное дело Фото:

В результате прокурорской проверки, на заместителя старшего судебного пристава по Нижневартовску и Нижневартовскому району заведено уголовное дело. Людмилу Егорову обвиняют в превышении должностных полномочий, так как с нее самой взыскивают долги по нескольким исполнительным производствам. Об этом прокуратура ХМАО сообщила на официальном сайте ведомства.

«Прокуратура г. Нижневартовска провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве в отделении судебных приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. В результате допущенных нарушений не применялись меры принудительного исполнения по ряду исполнительных производств о взыскании алиментов и задолженности за услуги ЖКХ. При этом несколько исполнительных производств были возбуждены в отношении заместителя старшего судебного пристава отделения судебных приставов», — сообщили в окружной прокуратуре.

В результате проверки, в отношении Егоровой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Ранее URA.RU опубликовали инсайд о том, что следователи нагрянули с обысками в управление судебных приставов Нижневартовска. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и злоупотреблении служебным положением, которые вскрылись в ведомстве после прокурорской проверки.

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В результате прокурорской проверки, на заместителя старшего судебного пристава по Нижневартовску и Нижневартовскому району заведено уголовное дело. Людмилу Егорову обвиняют в превышении должностных полномочий, так как с нее самой взыскивают долги по нескольким исполнительным производствам. Об этом прокуратура ХМАО сообщила на официальном сайте ведомства. «Прокуратура г. Нижневартовска провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве в отделении судебных приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. В результате допущенных нарушений не применялись меры принудительного исполнения по ряду исполнительных производств о взыскании алиментов и задолженности за услуги ЖКХ. При этом несколько исполнительных производств были возбуждены в отношении заместителя старшего судебного пристава отделения судебных приставов», — сообщили в окружной прокуратуре. В результате проверки, в отношении Егоровой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Ранее URA.RU опубликовали инсайд о том, что следователи нагрянули с обысками в управление судебных приставов Нижневартовска. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности и злоупотреблении служебным положением, которые вскрылись в ведомстве после прокурорской проверки.
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