Путин: западные недоброжелатели недооценили российские банки

Путин: западные недоброжелатели не учли элементарные вещи

27 ноября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Путин высказался по поводу санкций против российских банков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин считает, что западные недоброжелатели просчитались с возможностями банковской сферы в России. Свое мнение президент озвучил на встрече с главой ВТБ банка Андреем Костиным. «Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики», — цитируют высказывание Путина на официальном сайте Кремля. Он отметил, что банковская сфера отражает состояние экономики страны в целом.



Также на встрече с президентом глава ВТБ заявил, что 2024 год был очень успешным для всего банковского сектора. Потеряв западные рынки, банки перестроились и больше сфокусировались на России и дружественных странах.

Президент РФ Владимир Путин считает, что западные недоброжелатели просчитались с возможностями банковской сферы в России. Свое мнение президент озвучил на встрече с главой ВТБ банка Андреем Костиным. «Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики», — цитируют высказывание Путина на официальном сайте Кремля. Он отметил, что банковская сфера отражает состояние экономики страны в целом. Также на встрече с президентом глава ВТБ заявил, что 2024 год был очень успешным для всего банковского сектора. Потеряв западные рынки, банки перестроились и больше сфокусировались на России и дружественных странах.