Ремонт курганских мостов стал поводом для обсуждения на федеральном ТВ. Видео

27 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

В Курганской области приведены в порядок 27 мостов и путепроводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперт «Народного фронта» по ЖКХ и благоустройству Светлана Калинина рассказала о Курганской области, приводя ее в пример, как регион эффективно решающий проблемы со старыми мостами. Об этом сообщило сообщество «Объясняем. Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «Я приведу в пример Курганскую область. У них 13 мостов, которые были аварийными. <…> Курганская область — это дотационный бюджет и за свой счет им сделать эти мосты очень трудно. <…> Здесь губернатор со своей командой нашел инвесторов, сделали на каждый мост проектную документацию», — сказала Калинина в программе, фрагмент которой размещен в сообществе. Предметом разговора в программе стала проблема изношенности мостов и путепроводов. Именно благодаря губернатору Вадим Шумков, по мнению Калининой, область эффективно использовала федеральные ресурсы и внебюджетные источники для ремонтов и решения актуальной проблемы регионов. Также сообщество «Объясняем. Курганская область» отметило, что в Курганской области с 2019 года всего было отремонтировано 27 мостов и путепроводов.

Эксперт «Народного фронта» по ЖКХ и благоустройству Светлана Калинина рассказала о Курганской области, приводя ее в пример, как регион эффективно решающий проблемы со старыми мостами. Об этом сообщило сообщество «Объясняем. Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «Я приведу в пример Курганскую область. У них 13 мостов, которые были аварийными. <…> Курганская область — это дотационный бюджет и за свой счет им сделать эти мосты очень трудно. <…> Здесь губернатор со своей командой нашел инвесторов, сделали на каждый мост проектную документацию», — сказала Калинина в программе, фрагмент которой размещен в сообществе. Предметом разговора в программе стала проблема изношенности мостов и путепроводов. Именно благодаря губернатору Вадим Шумков, по мнению Калининой, область эффективно использовала федеральные ресурсы и внебюджетные источники для ремонтов и решения актуальной проблемы регионов. Также сообщество «Объясняем. Курганская область» отметило, что в Курганской области с 2019 года всего было отремонтировано 27 мостов и путепроводов.