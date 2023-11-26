26 ноября 2023

Ремонт курганских мостов стал поводом для обсуждения на федеральном ТВ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, кировский мост, ремонт моста
В Курганской области приведены в порядок 27 мостов и путепроводов Фото:

Эксперт «Народного фронта» по ЖКХ и благоустройству Светлана Калинина рассказала о Курганской области, приводя ее в пример, как регион эффективно решающий проблемы со старыми мостами. Об этом сообщило сообщество «Объясняем. Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Я приведу в пример Курганскую область. У них 13 мостов, которые были аварийными. <…> Курганская область — это дотационный бюджет и за свой счет им сделать эти мосты очень трудно. <…> Здесь губернатор со своей командой нашел инвесторов, сделали на каждый мост проектную документацию», — сказала Калинина в программе, фрагмент которой размещен в сообществе.

Предметом разговора в программе стала проблема изношенности мостов и путепроводов. Именно благодаря губернатору Вадим Шумков, по мнению Калининой, область эффективно использовала федеральные ресурсы и внебюджетные источники для ремонтов и решения актуальной проблемы регионов. Также сообщество «Объясняем. Курганская область» отметило, что в Курганской области с 2019 года всего было отремонтировано 27 мостов и путепроводов.

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Эксперт «Народного фронта» по ЖКХ и благоустройству Светлана Калинина рассказала о Курганской области, приводя ее в пример, как регион эффективно решающий проблемы со старыми мостами. Об этом сообщило сообщество «Объясняем. Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «Я приведу в пример Курганскую область. У них 13 мостов, которые были аварийными. <…> Курганская область — это дотационный бюджет и за свой счет им сделать эти мосты очень трудно. <…> Здесь губернатор со своей командой нашел инвесторов, сделали на каждый мост проектную документацию», — сказала Калинина в программе, фрагмент которой размещен в сообществе. Предметом разговора в программе стала проблема изношенности мостов и путепроводов. Именно благодаря губернатору Вадим Шумков, по мнению Калининой, область эффективно использовала федеральные ресурсы и внебюджетные источники для ремонтов и решения актуальной проблемы регионов. Также сообщество «Объясняем. Курганская область» отметило, что в Курганской области с 2019 года всего было отремонтировано 27 мостов и путепроводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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