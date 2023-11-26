26 ноября 2023
25 ноября 2023

В Новом Уренгое не хватает полицейских

В Новом Уренгое в отдел вневедомственной охраны требуются десятки полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, росгвардия, вневедомственная охрана
В Новом Уренгое не хватает сотрудников вневедомственной охраны (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в отделе вневедомственной охраны управления Росгвардии открыто около пятидесяти вакансий на должность полицейского. Информация об этом опубликована на интерактивном портале службы занятости населения.

«В отдел вневедомственной охраны по Новому Уренгою требуется 30 полицейских на зарплату от 40 до 82 тысяч рублей и 10 полицейских на зарплату от 40 до 55 тысяч рублей. Открыто 10 вакансий на должность полицейского-водителя с заработной платой от 40 до 55 тысяч рублей», — следует из информации, опубликованной на портале службы занятости ЯНАО.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного управления Росгвардии, чтобы узнать, с чем связано такое количество открытых вакансий. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в отдел управления Росгвардии по Салехарду начали привлекать сотрудников из Ставропольского края. Несколько сотрудников выходцев оттуда уже проходят службу в подразделениях Росгвардии в окружной столице.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в отделе вневедомственной охраны управления Росгвардии открыто около пятидесяти вакансий на должность полицейского. Информация об этом опубликована на интерактивном портале службы занятости населения. «В отдел вневедомственной охраны по Новому Уренгою требуется 30 полицейских на зарплату от 40 до 82 тысяч рублей и 10 полицейских на зарплату от 40 до 55 тысяч рублей. Открыто 10 вакансий на должность полицейского-водителя с заработной платой от 40 до 55 тысяч рублей», — следует из информации, опубликованной на портале службы занятости ЯНАО. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного управления Росгвардии, чтобы узнать, с чем связано такое количество открытых вакансий. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в отдел управления Росгвардии по Салехарду начали привлекать сотрудников из Ставропольского края. Несколько сотрудников выходцев оттуда уже проходят службу в подразделениях Росгвардии в окружной столице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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