Свердловского полицейского, в которого стрелял бывший коллега, уволили

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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, гибдд, дпс
Инцидент с силовиком произошел в начале осени Фото:

Замначальника уголовного розыска Сухого Лога (Свердловская область) майора Андрея Тимакина уволили из-за вождения в пьяном виде. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

В ночь на 10 сентября Тимакин позвонил в ГИБДД и сообщил, что попал в аварию. На место приехал бывший коллега Роман Федонов. Между ними завязался конфликт. И Федонов, по словам другого источника URA.RU, выстрелил по Тимакину из травматического пистолета. Информацию о ранении силовика подтверждали в ГУ МВД по Свердловской области. После этого началась проверка.

«Тимакина уволили с формулировкой „за вождение в алкогольном опьянении“. Это произошло 9 ноября», — уточнил собеседник агентства. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию об увольнении полицейского. «Он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам», — добавил Горелых.

Федонов же был уволен еще в 2021 году. По информации третьего инсайдера, на бывшего силовика завели два уголовных дела. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве ответили, что не владеют информацией.

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Замначальника уголовного розыска Сухого Лога (Свердловская область) майора Андрея Тимакина уволили из-за вождения в пьяном виде. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. В ночь на 10 сентября Тимакин позвонил в ГИБДД и сообщил, что попал в аварию. На место приехал бывший коллега Роман Федонов. Между ними завязался конфликт. И Федонов, по словам другого источника URA.RU, выстрелил по Тимакину из травматического пистолета. Информацию о ранении силовика подтверждали в ГУ МВД по Свердловской области. После этого началась проверка. «Тимакина уволили с формулировкой „за вождение в алкогольном опьянении“. Это произошло 9 ноября», — уточнил собеседник агентства. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию об увольнении полицейского. «Он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам», — добавил Горелых. Федонов же был уволен еще в 2021 году. По информации третьего инсайдера, на бывшего силовика завели два уголовных дела. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве ответили, что не владеют информацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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