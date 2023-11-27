Свердловского полицейского, в которого стрелял бывший коллега, уволили

Инцидент с силовиком произошел в начале осени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замначальника уголовного розыска Сухого Лога (Свердловская область) майора Андрея Тимакина уволили из-за вождения в пьяном виде. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

В ночь на 10 сентября Тимакин позвонил в ГИБДД и сообщил, что попал в аварию. На место приехал бывший коллега Роман Федонов. Между ними завязался конфликт. И Федонов, по словам другого источника URA.RU, выстрелил по Тимакину из травматического пистолета. Информацию о ранении силовика подтверждали в ГУ МВД по Свердловской области. После этого началась проверка.

«Тимакина уволили с формулировкой „за вождение в алкогольном опьянении“. Это произошло 9 ноября», — уточнил собеседник агентства. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию об увольнении полицейского. «Он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам», — добавил Горелых.

Федонов же был уволен еще в 2021 году. По информации третьего инсайдера, на бывшего силовика завели два уголовных дела. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве ответили, что не владеют информацией.