СКР завел уголовное дело после смерти пациента в больнице Первоуральска

Следственный комитет проверяет все обстоятельства смерти пациента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После публикации материала на URA.RU о смерти пациента Фильдуса Ханова в больнице Первоуральска (Свердловская область) региональный Следственный комитет завел уголовное дело. Об этом журналисту агентства рассказала адвокат, представляющая интересы семьи умершего, Юлия Липинская. Также в распоряжении URA.RU имеется постановление о возбуждении уголовного дела.

«В период времени с 20 по 24 октября неустановленные сотрудники ГАУЗ СО „ГБ Первоуральск“ ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязательства, в результате чего у Ханова произошло ухудшение состояния здоровья, приведшее к смерти. Возбудить уголовное дело по факту причинения смерти Ханову по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)», — говорится в документе.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. «Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловских врачей обвинили в оказании некачественной медицинской помощи, повлекшей смерть 63-летнего Фильдуса Ханова. Утром 20 октября Ханов самостоятельно вызвал карету скорой помощи. Мужчину поместили в Городскую больницу Первоуральска, где спустя четыре дня он скончался. Мужчина работал на Первоуральском динасовом заводе.