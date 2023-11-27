27 ноября 2023

СКР завел уголовное дело после смерти пациента в больнице Первоуральска

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следственный комитет проверяет все обстоятельства смерти пациента Фото:

После публикации материала на URA.RU о смерти пациента Фильдуса Ханова в больнице Первоуральска (Свердловская область) региональный Следственный комитет завел уголовное дело. Об этом журналисту агентства рассказала адвокат, представляющая интересы семьи умершего, Юлия Липинская. Также в распоряжении URA.RU имеется постановление о возбуждении уголовного дела.

«В период времени с 20 по 24 октября неустановленные сотрудники ГАУЗ СО „ГБ Первоуральск“ ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязательства, в результате чего у Ханова произошло ухудшение состояния здоровья, приведшее к смерти. Возбудить уголовное дело по факту причинения смерти Ханову по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)», — говорится в документе.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. «Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловских врачей обвинили в оказании некачественной медицинской помощи, повлекшей смерть 63-летнего Фильдуса Ханова. Утром 20 октября Ханов самостоятельно вызвал карету скорой помощи. Мужчину поместили в Городскую больницу Первоуральска, где спустя четыре дня он скончался. Мужчина работал на Первоуральском динасовом заводе.

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После публикации материала на URA.RU о смерти пациента Фильдуса Ханова в больнице Первоуральска (Свердловская область) региональный Следственный комитет завел уголовное дело. Об этом журналисту агентства рассказала адвокат, представляющая интересы семьи умершего, Юлия Липинская. Также в распоряжении URA.RU имеется постановление о возбуждении уголовного дела. «В период времени с 20 по 24 октября неустановленные сотрудники ГАУЗ СО „ГБ Первоуральск“ ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязательства, в результате чего у Ханова произошло ухудшение состояния здоровья, приведшее к смерти. Возбудить уголовное дело по факту причинения смерти Ханову по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)», — говорится в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. «Проводится проверка», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловских врачей обвинили в оказании некачественной медицинской помощи, повлекшей смерть 63-летнего Фильдуса Ханова. Утром 20 октября Ханов самостоятельно вызвал карету скорой помощи. Мужчину поместили в Городскую больницу Первоуральска, где спустя четыре дня он скончался. Мужчина работал на Первоуральском динасовом заводе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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