Свердловских врачей винят в смерти заводчанина

Фильдус Ханов «сгорел» в больнице Первоуральска за четыре дня

13 ноября 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Фильдус Ханов поступил в больницу 20 октября, а скончался 24 Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловских врачей обвинили в оказании некачественной медицинской помощи, повлекшей смерть 63-летнего местного жителя Фильдуса Ханова. Утром 20 октября Ханов самостоятельно вызвал карету скорой помощи. Мужчину поместили в Городскую больницу Первоуральска, где спустя четыре дня он скончался. Мужчина работал на Первоуральском динасовом заводе. Свою версию произошедшего журналисту URA.RU рассказала племянница скончавшегося свердловчанина Ирина Мусина. «История началась с того, что 20 октября у дяди утром было плохое самочувствие, в связи с чем он вызвал бригаду скорой помощи. По приезду бригады врач скорой осмотрел дядю и спросил, что его беспокоит. Дядя ответил, что он ощущает дискомфорт в груди. Врач снял кардиограмму, измерил давление, а потом медик поставил капельницу и предложил госпитализацию. Где-то 08:30 утра того же дня дядя был госпитализирован в ГАУЗ СО „ГБ г. Первоуральск“. Там ему сделали кардиограмму и УЗИ, но о результатах ему не сообщили», — говорит Ирина. Фильдус Ханов вел активный образ жизни и не жаловался на здоровье Фото: Ирина Мусина Днем Ханов сообщил родным о том, что его повезут делать КТ (компьютерная томография). Пока он ждал КТ, у него случился инсульт. Правая рука и нога не шевелились, пропала речь, после чего мужчину повезли на диагностику. «22 октября дядя Фильдус лежал уже палате один. У него были привязаны левая рука и левая нога. В ночь с 22 на 23 октября ему стало плохо, он не мог дышать, в связи с чем был переведен в неврологическую реанимацию. Его интубировали. Руки и ноги у него были привязаны, а также он был подключен к аппарату ИВЛ», — рассказывает Мусина. «Врачами была организована телемедицинская консультация. Врачи екатеринбургской больницы отказали в приеме дяди Фильдуса, ссылаясь на то, что он не перенесет транспортировку с таким низким давлением. Однако в тот же день выслали рекомендации по лечению. Как выяснилось позже, врачи Первоуральска не выполняли рекомендации врачей ГАУЗ СО „СОКБ №1“, которые были даны в ходе консультации 23 октября. К сожалению, 24 дядя скончался», — поделилась Мусина. Ханов работал на Первоуральском динасовом заводе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Племянница уверена в том, что некачественное медицинское обслуживание привело к смерти пациента. «Мой дядя был машинистом буровой установки. Каждый месяц он проходит медицинское обследование. Будь у него проблемы со здоровьем, то работать по своей специальности он бы точно не смог. Дяде пришлось пять часов ждать КТ в очереди. Не удивительно, что у него случился инсульт. В таком состоянии они повели его на КТ, после которого он уже не пришел в себя», — возмутилась племянница умершего мужчины. «Мы родственники, хотим справедливости для нашего родного человека. Ему было всего лишь 63 года. Здоровый мужчина, который всю жизнь работал. Он сам вызвал скорую, чтобы врачи помогли ему. Медики видели, что его самочувствие ухудшается. И вместо того, чтобы сделать в срочном порядке КТ, запросить помощь у более опытных коллег и выполнить все необходимые рекомендации, первоуральские врачи сделали все наоборот. И как итог — человека нет. Мы обратимся во все возможное инстанции, чтобы виновные понесли предусмотренную законом ответственность», — резюмировала Ирина Мусина. Адвокат, представляющая интересы семьи умершего пациента, Юлия Липинская заявила URA.RU о том, что соответствующее обращение о возбуждении уголовного дела было подано в Информационный центр Следственного комитета России. «В настоящее время у нас большие вопросы относительно качества оказанной медицинской помощи Фильдусу Ураловичу. Уверена, что все интересующие вопросы будут разрешены Следственным комитетом», — отметила Липинская. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в горбольницу Первоуральска. На телефонный звонок и сообщение в Whats App пресс-секретарь медучреждения не ответила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловских врачей обвинили в оказании некачественной медицинской помощи, повлекшей смерть 63-летнего местного жителя Фильдуса Ханова. Утром 20 октября Ханов самостоятельно вызвал карету скорой помощи. Мужчину поместили в Городскую больницу Первоуральска, где спустя четыре дня он скончался. Мужчина работал на Первоуральском динасовом заводе. Свою версию произошедшего журналисту URA.RU рассказала племянница скончавшегося свердловчанина Ирина Мусина. «История началась с того, что 20 октября у дяди утром было плохое самочувствие, в связи с чем он вызвал бригаду скорой помощи. По приезду бригады врач скорой осмотрел дядю и спросил, что его беспокоит. Дядя ответил, что он ощущает дискомфорт в груди. Врач снял кардиограмму, измерил давление, а потом медик поставил капельницу и предложил госпитализацию. Где-то 08:30 утра того же дня дядя был госпитализирован в ГАУЗ СО „ГБ г. Первоуральск“. Там ему сделали кардиограмму и УЗИ, но о результатах ему не сообщили», — говорит Ирина. Днем Ханов сообщил родным о том, что его повезут делать КТ (компьютерная томография). Пока он ждал КТ, у него случился инсульт. Правая рука и нога не шевелились, пропала речь, после чего мужчину повезли на диагностику. «22 октября дядя Фильдус лежал уже палате один. У него были привязаны левая рука и левая нога. В ночь с 22 на 23 октября ему стало плохо, он не мог дышать, в связи с чем был переведен в неврологическую реанимацию. Его интубировали. Руки и ноги у него были привязаны, а также он был подключен к аппарату ИВЛ», — рассказывает Мусина. «Врачами была организована телемедицинская консультация. Врачи екатеринбургской больницы отказали в приеме дяди Фильдуса, ссылаясь на то, что он не перенесет транспортировку с таким низким давлением. Однако в тот же день выслали рекомендации по лечению. Как выяснилось позже, врачи Первоуральска не выполняли рекомендации врачей ГАУЗ СО „СОКБ №1“, которые были даны в ходе консультации 23 октября. К сожалению, 24 дядя скончался», — поделилась Мусина. Племянница уверена в том, что некачественное медицинское обслуживание привело к смерти пациента. «Мой дядя был машинистом буровой установки. Каждый месяц он проходит медицинское обследование. Будь у него проблемы со здоровьем, то работать по своей специальности он бы точно не смог. Дяде пришлось пять часов ждать КТ в очереди. Не удивительно, что у него случился инсульт. В таком состоянии они повели его на КТ, после которого он уже не пришел в себя», — возмутилась племянница умершего мужчины. «Мы родственники, хотим справедливости для нашего родного человека. Ему было всего лишь 63 года. Здоровый мужчина, который всю жизнь работал. Он сам вызвал скорую, чтобы врачи помогли ему. Медики видели, что его самочувствие ухудшается. И вместо того, чтобы сделать в срочном порядке КТ, запросить помощь у более опытных коллег и выполнить все необходимые рекомендации, первоуральские врачи сделали все наоборот. И как итог — человека нет. Мы обратимся во все возможное инстанции, чтобы виновные понесли предусмотренную законом ответственность», — резюмировала Ирина Мусина. Адвокат, представляющая интересы семьи умершего пациента, Юлия Липинская заявила URA.RU о том, что соответствующее обращение о возбуждении уголовного дела было подано в Информационный центр Следственного комитета России. «В настоящее время у нас большие вопросы относительно качества оказанной медицинской помощи Фильдусу Ураловичу. Уверена, что все интересующие вопросы будут разрешены Следственным комитетом», — отметила Липинская. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в горбольницу Первоуральска. На телефонный звонок и сообщение в Whats App пресс-секретарь медучреждения не ответила.