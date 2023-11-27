Московских топ-менеджеров судят в Челябинске за взятку от местного бизнесмена

27 ноября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Дело Александра Казакова Евгения Мельникова рассматривает Центральный райсуд Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывших топ-менеджеров из Москвы, некогда занимавших высокие посты в ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», Евгения Мельникова и Александра Казакова, судят в Челябинске за получение взятки от местного бизнесмена. Их дело рассматривает Центральный райсуд. Как сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе областного суда, несмотря на продолжающееся рассмотрение дела по существу, бывшие топ-менеджеры находятся под стражей. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Александра Казакова и Евгения Мельникова. Постановление Центрального райсуда от 2 октября 2023 года, которым обвиняемым продлен срок содержания под стражей до 7 января 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокаты Мельникова и Казакова просили отменить постановление суда первой инстанции. Они пытались добиться для своих клиентов домашнего ареста. Согласно базе Центрального райсуда, дело в отношении экс-менеджеров поступило в конце августа. В настоящее время рассмотрение находится в начальной стадии. URA.RU направило запрос в пресс-службу госкорпорации. Ответ будет опубликован после получения. По данным URA.RU, Казаков и Мельников совершили инкриминируемое им преступление в 2020 году. Предварительно известно, что они объединили усилия, чтобы нажиться на челябинском бизнесмене, которого решили сначала привлечь возможностью получения крупных контрактов, а после начали запугивать. Метод Мельникова и Казакова работал. Он вынудили коммерсанта передать одному их них 75% доли в компании. За это они обещали ему помощь с получением контрактов на поставку аэронавигационного и другого оборудования. После же, пытаясь уничтожить следы преступления, они решили покинуть компанию. Но запросили за это 1,5 млн рублей. При этом, их риторика поменялась. Если первый раз они требовали включения в список учредителей за помощь в получении контрактов, то после начали угрожать отказом в этом самой помощи, если не получат деньги. По итогу в апреле 2022 года оба были задержаны. На тот момент уже никто из них не занимал посты в госкорпорации. Несмотря на это, суд почитал, что они смогут помешать следствия или скрыться от суда. Их отправили в СИЗО, где они находятся по сегодняшний день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывших топ-менеджеров из Москвы, некогда занимавших высокие посты в ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», Евгения Мельникова и Александра Казакова, судят в Челябинске за получение взятки от местного бизнесмена. Их дело рассматривает Центральный райсуд. Как сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе областного суда, несмотря на продолжающееся рассмотрение дела по существу, бывшие топ-менеджеры находятся под стражей. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Александра Казакова и Евгения Мельникова. Постановление Центрального райсуда от 2 октября 2023 года, которым обвиняемым продлен срок содержания под стражей до 7 января 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокаты Мельникова и Казакова просили отменить постановление суда первой инстанции. Они пытались добиться для своих клиентов домашнего ареста. Согласно базе Центрального райсуда, дело в отношении экс-менеджеров поступило в конце августа. В настоящее время рассмотрение находится в начальной стадии. URA.RU направило запрос в пресс-службу госкорпорации. Ответ будет опубликован после получения. По данным URA.RU, Казаков и Мельников совершили инкриминируемое им преступление в 2020 году. Предварительно известно, что они объединили усилия, чтобы нажиться на челябинском бизнесмене, которого решили сначала привлечь возможностью получения крупных контрактов, а после начали запугивать. Метод Мельникова и Казакова работал. Он вынудили коммерсанта передать одному их них 75% доли в компании. За это они обещали ему помощь с получением контрактов на поставку аэронавигационного и другого оборудования. После же, пытаясь уничтожить следы преступления, они решили покинуть компанию. Но запросили за это 1,5 млн рублей. При этом, их риторика поменялась. Если первый раз они требовали включения в список учредителей за помощь в получении контрактов, то после начали угрожать отказом в этом самой помощи, если не получат деньги. По итогу в апреле 2022 года оба были задержаны. На тот момент уже никто из них не занимал посты в госкорпорации. Несмотря на это, суд почитал, что они смогут помешать следствия или скрыться от суда. Их отправили в СИЗО, где они находятся по сегодняшний день.