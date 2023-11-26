26 ноября 2023

Семьям бойцов СВО из Сургута упростят получение соцвыплаты в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплату сможет получить семья участника СВО Фото:

Семьям бойцов СВО из Сургута упростят процедуру получения городской социальной выплаты в 150 тысяч рублей. Об этом сообщили во время депутатских слушаний, передает из городской думы корреспондент URA.RU.

Мэрия вышла к депутатам с инициативой упростить порядок по получения родственниками погибших военнослужащих муниципальной соцвыплаты в размере 150 тысяч рублей. «Проектом предлагается в случае гибели (смерти) военнослужащего, заключившего контракт с 1 марта 2023 года и не обратившегося за предоставлением дополнительной меры поддержки, выплата осуществляется членам семьи по первой линии», — сообщила начальник отдела охраны здоровья граждан администрации Сургута Инна Шалыгина.

Ранее за выплатой мог обратиться только сам подписавший контракт с Минобороны РФ в Сургуте, что лишало семью возможности ее получить, если родственник погиб. Депутаты поддержали проект мэрии и вынесли решение проголосовать за изменение на ближайшем заседании думы.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута приготовили дополнительную социальную выплату от города для 800 контрактников. Выплата начисляется всем, кто заключил контракт с Минобороны РФ в городском военкомате.

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Семьям бойцов СВО из Сургута упростят процедуру получения городской социальной выплаты в 150 тысяч рублей. Об этом сообщили во время депутатских слушаний, передает из городской думы корреспондент URA.RU. Мэрия вышла к депутатам с инициативой упростить порядок по получения родственниками погибших военнослужащих муниципальной соцвыплаты в размере 150 тысяч рублей. «Проектом предлагается в случае гибели (смерти) военнослужащего, заключившего контракт с 1 марта 2023 года и не обратившегося за предоставлением дополнительной меры поддержки, выплата осуществляется членам семьи по первой линии», — сообщила начальник отдела охраны здоровья граждан администрации Сургута Инна Шалыгина. Ранее за выплатой мог обратиться только сам подписавший контракт с Минобороны РФ в Сургуте, что лишало семью возможности ее получить, если родственник погиб. Депутаты поддержали проект мэрии и вынесли решение проголосовать за изменение на ближайшем заседании думы. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута приготовили дополнительную социальную выплату от города для 800 контрактников. Выплата начисляется всем, кто заключил контракт с Минобороны РФ в городском военкомате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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