Семьям бойцов СВО из Сургута упростят получение соцвыплаты в 150 тысяч рублей

27 ноября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Выплату сможет получить семья участника СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семьям бойцов СВО из Сургута упростят процедуру получения городской социальной выплаты в 150 тысяч рублей. Об этом сообщили во время депутатских слушаний, передает из городской думы корреспондент URA.RU. Мэрия вышла к депутатам с инициативой упростить порядок по получения родственниками погибших военнослужащих муниципальной соцвыплаты в размере 150 тысяч рублей. «Проектом предлагается в случае гибели (смерти) военнослужащего, заключившего контракт с 1 марта 2023 года и не обратившегося за предоставлением дополнительной меры поддержки, выплата осуществляется членам семьи по первой линии», — сообщила начальник отдела охраны здоровья граждан администрации Сургута Инна Шалыгина. Ранее за выплатой мог обратиться только сам подписавший контракт с Минобороны РФ в Сургуте, что лишало семью возможности ее получить, если родственник погиб. Депутаты поддержали проект мэрии и вынесли решение проголосовать за изменение на ближайшем заседании думы. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута приготовили дополнительную социальную выплату от города для 800 контрактников. Выплата начисляется всем, кто заключил контракт с Минобороны РФ в городском военкомате.

Семьям бойцов СВО из Сургута упростят процедуру получения городской социальной выплаты в 150 тысяч рублей. Об этом сообщили во время депутатских слушаний, передает из городской думы корреспондент URA.RU. Мэрия вышла к депутатам с инициативой упростить порядок по получения родственниками погибших военнослужащих муниципальной соцвыплаты в размере 150 тысяч рублей. «Проектом предлагается в случае гибели (смерти) военнослужащего, заключившего контракт с 1 марта 2023 года и не обратившегося за предоставлением дополнительной меры поддержки, выплата осуществляется членам семьи по первой линии», — сообщила начальник отдела охраны здоровья граждан администрации Сургута Инна Шалыгина. Ранее за выплатой мог обратиться только сам подписавший контракт с Минобороны РФ в Сургуте, что лишало семью возможности ее получить, если родственник погиб. Депутаты поддержали проект мэрии и вынесли решение проголосовать за изменение на ближайшем заседании думы. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута приготовили дополнительную социальную выплату от города для 800 контрактников. Выплата начисляется всем, кто заключил контракт с Минобороны РФ в городском военкомате.