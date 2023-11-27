В Перми снизились цены на искусственные новогодние елки

28 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Стоимость елок начинается от 300 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские магазины выставили на продажу искусственные новогодние елки. Стоимость деревьев почти на 10% меньше, чем в 2022 году. Такие цены опубликованы на сайтах пермских супермаркетов. «Елка высотой 180 сантиметров. Изделие из ПВХ безопасно для здоровья человека, не имеет запаха. Стоимость — 1699 рублей», — сказано на сайте магазина «Галамарт». Для сравнения — в 2022 году цена елей в этом же магазине начиналась от 1859 рублей, что на 10% больше. Самое дорогое новогоднее дерево «Галамарт» предлагает за 5,9 тысяч рублей. Более бюджетные варианты предлагает магазин «Лента». На сайте представлены искусственные деревья стоимостью от 599 до 30 тысяч рублей. В «Ашане» искусственную елку высотой 90 сантиметров можно купить еще дешевле — за 299 рублей. Самое дорогое дерево здесь будет стоить 10,9 тысяч рублей. Его высота — 210 сантиметров, сказано на сайте магазина. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросли цены на натуральные новогодние ели. Цены по сравнению с прошлым годом стали больше на 28%.

Пермские магазины выставили на продажу искусственные новогодние елки. Стоимость деревьев почти на 10% меньше, чем в 2022 году. Такие цены опубликованы на сайтах пермских супермаркетов. «Елка высотой 180 сантиметров. Изделие из ПВХ безопасно для здоровья человека, не имеет запаха. Стоимость — 1699 рублей», — сказано на сайте магазина «Галамарт». Для сравнения — в 2022 году цена елей в этом же магазине начиналась от 1859 рублей, что на 10% больше. Самое дорогое новогоднее дерево «Галамарт» предлагает за 5,9 тысяч рублей. Более бюджетные варианты предлагает магазин «Лента». На сайте представлены искусственные деревья стоимостью от 599 до 30 тысяч рублей. В «Ашане» искусственную елку высотой 90 сантиметров можно купить еще дешевле — за 299 рублей. Самое дорогое дерево здесь будет стоить 10,9 тысяч рублей. Его высота — 210 сантиметров, сказано на сайте магазина. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросли цены на натуральные новогодние ели. Цены по сравнению с прошлым годом стали больше на 28%.