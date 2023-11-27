27 ноября 2023

В Перми снизились цены на искусственные новогодние елки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Тюмень, елка, новогодняя елка, искусственная елка
Стоимость елок начинается от 300 рублей Фото:

Пермские магазины выставили на продажу искусственные новогодние елки. Стоимость деревьев почти на 10% меньше, чем в 2022 году. Такие цены опубликованы на сайтах пермских супермаркетов.

«Елка высотой 180 сантиметров. Изделие из ПВХ безопасно для здоровья человека, не имеет запаха. Стоимость — 1699 рублей», — сказано на сайте магазина «Галамарт». Для сравнения — в 2022 году цена елей в этом же магазине начиналась от 1859 рублей, что на 10% больше. Самое дорогое новогоднее дерево «Галамарт» предлагает за 5,9 тысяч рублей.

Более бюджетные варианты предлагает магазин «Лента». На сайте представлены искусственные деревья стоимостью от 599 до 30 тысяч рублей. В «Ашане» искусственную елку высотой 90 сантиметров можно купить еще дешевле — за 299 рублей. Самое дорогое дерево здесь будет стоить 10,9 тысяч рублей. Его высота — 210 сантиметров, сказано на сайте магазина.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросли цены на натуральные новогодние ели. Цены по сравнению с прошлым годом стали больше на 28%.

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Пермские магазины выставили на продажу искусственные новогодние елки. Стоимость деревьев почти на 10% меньше, чем в 2022 году. Такие цены опубликованы на сайтах пермских супермаркетов. «Елка высотой 180 сантиметров. Изделие из ПВХ безопасно для здоровья человека, не имеет запаха. Стоимость — 1699 рублей», — сказано на сайте магазина «Галамарт». Для сравнения — в 2022 году цена елей в этом же магазине начиналась от 1859 рублей, что на 10% больше. Самое дорогое новогоднее дерево «Галамарт» предлагает за 5,9 тысяч рублей. Более бюджетные варианты предлагает магазин «Лента». На сайте представлены искусственные деревья стоимостью от 599 до 30 тысяч рублей. В «Ашане» искусственную елку высотой 90 сантиметров можно купить еще дешевле — за 299 рублей. Самое дорогое дерево здесь будет стоить 10,9 тысяч рублей. Его высота — 210 сантиметров, сказано на сайте магазина. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросли цены на натуральные новогодние ели. Цены по сравнению с прошлым годом стали больше на 28%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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