В ХМАО возник дефицит компьютерной техники перед Новым годом

В магазинах отмечается нехватка накопителей памяти Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе к концу ноября из продажи стали пропадать компьютерные комплектующие. В первую очередь в магазинах отмечается нехватка накопителей памяти отдельных брендов. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере югорского ритейла.

«Есть нехватка по высокоскоростным твердотельным накопителям, например, от тех же Transcend и WD. Больше это, конечно, касается формата М2 — чаще всего ставят и на ноутбуки и в обычные стационарники. В магазинах в основном остатки по одной-две штуки. И если искать какие-то конкретные позиции, то остаются лишь варианты под заказ с ожиданием. С корейскими брендами проще — но их на остатках тоже немного», — поясняет инсайдер.

По словам источника, в дефиците оказались и специализированные накопители для игровых приставок. «Допустим, SSD-шек, которые оптимизированы под PlayStation и действительно выдают высокие скорости, считай нет. Их если только заказывать через маркетплейсы из Китая с ожиданием где-то в месяц», — добавляет источник.

Согласно информации на сайтах доступных в Югре сетевых магазинов бытовой техники, продукция отдельных брендов действительно представлена единичными экземплярами. При этом в наличии у ритейлеров остаются доступные аналоги. Агентство попросило прокомментировать ситуацию у представителей сетевых магазинов. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поднялись цены на импортную технику. Тогда ряд периферии и аксессуаров от зарубежных брендов подорожал на 10%.