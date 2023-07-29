Цены на импортные гаджеты в ХМАО выросли на 10%

Цены на гаджеты выросли на 10% Фото: Игорь Пантин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Ханты-Мансийском автономном округе поднялись цены на импортную технику. За последние две недели рост стоимости составил около 10%. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере югорского ритейла.

«Уже поднялись цены на ряд периферии и аксессуаров от зарубежных брендов. Например, те же наушники или геймпады. Рост где-то в пределах 10%. Цены на более дорогую технику, которая расходится не так быстро, отчасти еще удается удерживать. Но, вероятно, она также поднимется в цене», — комментирует инсайдер.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в группе компаний «М.Видео-Эльдорадо». Представители ритейлера рассказали, что в условиях курсовых изменений пытаются сохранить цены за счет скидок, кэшбэка и рассрочки. «Промо на различные товары и бренды в популярных категориях регулярно меняются, что дает покупателям больше возможностей для покупок с экономией», — прокомментировали в пресс-службе компаний.

Ранее URA.RU рассказывало, что в России ожидается подорожание бытовой техники Стоимость гаджетов стала возрастать на фоне увеличения курсов иностранных валют.

Проблемы с логистикой и поставкой товаров, а также рост цен на отдельные виды продукции в России начались из-за зарубежных санкций. Страны запада ввели их после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Ответом на санкции также стал параллельный импорт, введенный в России.