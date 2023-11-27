Мобилизованный из Тюменской области погиб в зоне спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Тюменец отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Уватском районе (Тюменская область) простились с Константином Урванцевым, погибшем во время проведения спецоперации. Тюменец отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в администрации Уватского района.

«26 ноября жители Уватского района простились с земляком Константином Урванцевым, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. По частичной мобилизации 2 октября 2022 года Константин Евгеньевич прибыл на сборный пункт в Увате для отправки в войска. Подготовка прошла в Чебаркуле, а уже в ноябре в войсковой части в Алтайском крае. Затем направлен в Ростовскую область», — сообщили в соцсетях администрации.

Мужчина воевал в пехотных войсках. Однако, получив ранение, перешел служить в медсанчасть. Когда тюменца ранили второй раз, его отправили в отпуск, где он помогал бороться с лесными пожарами. Боец вернулся в зону СВО, несмотря на травмы. Он погиб 10 ноября 2023 года.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Уватском районе (Тюменская область) простились с Константином Урванцевым, погибшем во время проведения спецоперации. Тюменец отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в администрации Уватского района. «26 ноября жители Уватского района простились с земляком Константином Урванцевым, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. По частичной мобилизации 2 октября 2022 года Константин Евгеньевич прибыл на сборный пункт в Увате для отправки в войска. Подготовка прошла в Чебаркуле, а уже в ноябре в войсковой части в Алтайском крае. Затем направлен в Ростовскую область», — сообщили в соцсетях администрации. Мужчина воевал в пехотных войсках. Однако, получив ранение, перешел служить в медсанчасть. Когда тюменца ранили второй раз, его отправили в отпуск, где он помогал бороться с лесными пожарами. Боец вернулся в зону СВО, несмотря на травмы. Он погиб 10 ноября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...