Мобилизованный из Тюменской области погиб в зоне спецоперации

27 ноября 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Тюменец отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Уватском районе (Тюменская область) простились с Константином Урванцевым, погибшем во время проведения спецоперации. Тюменец отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в администрации Уватского района. «26 ноября жители Уватского района простились с земляком Константином Урванцевым, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. По частичной мобилизации 2 октября 2022 года Константин Евгеньевич прибыл на сборный пункт в Увате для отправки в войска. Подготовка прошла в Чебаркуле, а уже в ноябре в войсковой части в Алтайском крае. Затем направлен в Ростовскую область», — сообщили в соцсетях администрации. Мужчина воевал в пехотных войсках. Однако, получив ранение, перешел служить в медсанчасть. Когда тюменца ранили второй раз, его отправили в отпуск, где он помогал бороться с лесными пожарами. Боец вернулся в зону СВО, несмотря на травмы. Он погиб 10 ноября 2023 года.

В Уватском районе (Тюменская область) простились с Константином Урванцевым, погибшем во время проведения спецоперации. Тюменец отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в администрации Уватского района. «26 ноября жители Уватского района простились с земляком Константином Урванцевым, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. По частичной мобилизации 2 октября 2022 года Константин Евгеньевич прибыл на сборный пункт в Увате для отправки в войска. Подготовка прошла в Чебаркуле, а уже в ноябре в войсковой части в Алтайском крае. Затем направлен в Ростовскую область», — сообщили в соцсетях администрации. Мужчина воевал в пехотных войсках. Однако, получив ранение, перешел служить в медсанчасть. Когда тюменца ранили второй раз, его отправили в отпуск, где он помогал бороться с лесными пожарами. Боец вернулся в зону СВО, несмотря на травмы. Он погиб 10 ноября 2023 года.