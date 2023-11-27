В крупном городе ХМАО за неделю почти вдвое выросло число больных COVID-19

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Число зараженных коронавирусом жителей Нефтеюганска (ХМАО) за неделю выросло почти вдвое Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) число зараженных коронавирусом за неделю выросло почти вдвое. Об этом сообщили в Нефтеюганской окружной клинической больнице.

«На утро 27 ноября на лечении в инфекционном отделении находятся 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 2 детей, а в амбулаторном звене — 163 человека», — сказано в опубликованной медиками сводке в группе «Нефтеюганская больница имени В.Яцкив» в соцсети «ВКонтакте». По данным медиков, по состоянию на утро 20 ноября на амбулаторном лечении с COVID-19 находилось 83 человека.

Ранее в мэрии Нефтеюганска сообщали о переводе учеников четырех школ города на дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Решение об этом было принято по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.

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В Нефтеюганске (ХМАО) число зараженных коронавирусом за неделю выросло почти вдвое. Об этом сообщили в Нефтеюганской окружной клинической больнице. «На утро 27 ноября на лечении в инфекционном отделении находятся 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 2 детей, а в амбулаторном звене — 163 человека», — сказано в опубликованной медиками сводке в группе «Нефтеюганская больница имени В.Яцкив» в соцсети «ВКонтакте». По данным медиков, по состоянию на утро 20 ноября на амбулаторном лечении с COVID-19 находилось 83 человека. Ранее в мэрии Нефтеюганска сообщали о переводе учеников четырех школ города на дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Решение об этом было принято по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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