В крупном городе ХМАО за неделю почти вдвое выросло число больных COVID-19

В Нефтеюганске (ХМАО) число зараженных коронавирусом за неделю выросло почти вдвое. Об этом сообщили в Нефтеюганской окружной клинической больнице.
«На утро 27 ноября на лечении в инфекционном отделении находятся 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 2 детей, а в амбулаторном звене — 163 человека», — сказано в опубликованной медиками сводке в группе «Нефтеюганская больница имени В.Яцкив» в соцсети «ВКонтакте». По данным медиков, по состоянию на утро 20 ноября на амбулаторном лечении с COVID-19 находилось 83 человека.
Ранее в мэрии Нефтеюганска сообщали о переводе учеников четырех школ города на дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Решение об этом было принято по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.
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