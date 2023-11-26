26 ноября 2023

В крупном городе ХМАО ученики четырех школ ушли на дистант

В Нефтеюганске четыре школы перевели учеников 1-8 классов на карантин из-за ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники 1-8 классов до 4 декабря будут учиться удаленно Фото:

Школы Нефтеюганска (ХМАО) №9, №10, №13 и лицей №1 отправили учеников с 1 по 8 класс на дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в мэрии города.

«В школах №9, 10, 13 и в лицее №1 Нефтеюганска ученики с 25 ноября по 4 декабря переведены на дистанционную форму обучения. Касается это школьников с 1 по 8 класс включительно, ученики 9, 10 и 11 классов продолжат обучение очно. Это решение санитарно-противоэпидемической комиссии», — сообщили агентству в администрации Нефтеюганска. По данным комиссии, уровень заболеваемости в старших классах значительно ниже, чем среди обучающихся начального и среднего звена.

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Школьников Советского также отправили на дистант с 25 ноября по 3 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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Школы Нефтеюганска (ХМАО) №9, №10, №13 и лицей №1 отправили учеников с 1 по 8 класс на дистанционное обучение в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в мэрии города. «В школах №9, 10, 13 и в лицее №1 Нефтеюганска ученики с 25 ноября по 4 декабря переведены на дистанционную форму обучения. Касается это школьников с 1 по 8 класс включительно, ученики 9, 10 и 11 классов продолжат обучение очно. Это решение санитарно-противоэпидемической комиссии», — сообщили агентству в администрации Нефтеюганска. По данным комиссии, уровень заболеваемости в старших классах значительно ниже, чем среди обучающихся начального и среднего звена. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Школьников Советского также отправили на дистант с 25 ноября по 3 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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