На аэродроме под Екатеринбургом разбился парашютист

27 ноября 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Парашютист разбился 26 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU На аэродроме ДОСААФ «Логиново» (Свердловская область) разбился опытный парашютист. ЧП произошло 26 ноября. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Вчера [26 ноября] в Логиново разбился парашютист. Он поздно открыл парашют, запутался. Прыжок совершал, будучи на многоцелевом самолете Ан-2. Парашютист был опытным. Просто человеческий фактор», — отметил собеседник. Корреспондент обратился в региональное управление ДОСААФ. Начальник Юрий Яночкин воздержался от комментариев. В Центральный МСУТ СК России направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

На аэродроме ДОСААФ «Логиново» (Свердловская область) разбился опытный парашютист. ЧП произошло 26 ноября. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Вчера [26 ноября] в Логиново разбился парашютист. Он поздно открыл парашют, запутался. Прыжок совершал, будучи на многоцелевом самолете Ан-2. Парашютист был опытным. Просто человеческий фактор», — отметил собеседник. Корреспондент обратился в региональное управление ДОСААФ. Начальник Юрий Яночкин воздержался от комментариев. В Центральный МСУТ СК России направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.