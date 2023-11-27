На аэродроме под Екатеринбургом разбился парашютист

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Интервью и полет с пилотом в аэродроме Логиново. Екатеринбург, парашют, парашютист
Парашютист разбился 26 ноября Фото:

На аэродроме ДОСААФ «Логиново» (Свердловская область) разбился опытный парашютист. ЧП произошло 26 ноября. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Вчера [26 ноября] в Логиново разбился парашютист. Он поздно открыл парашют, запутался. Прыжок совершал, будучи на многоцелевом самолете Ан-2. Парашютист был опытным. Просто человеческий фактор», — отметил собеседник.

Корреспондент обратился в региональное управление ДОСААФ. Начальник Юрий Яночкин воздержался от комментариев.

В Центральный МСУТ СК России направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

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На аэродроме ДОСААФ «Логиново» (Свердловская область) разбился опытный парашютист. ЧП произошло 26 ноября. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Вчера [26 ноября] в Логиново разбился парашютист. Он поздно открыл парашют, запутался. Прыжок совершал, будучи на многоцелевом самолете Ан-2. Парашютист был опытным. Просто человеческий фактор», — отметил собеседник. Корреспондент обратился в региональное управление ДОСААФ. Начальник Юрий Яночкин воздержался от комментариев. В Центральный МСУТ СК России направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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