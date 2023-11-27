На аэродроме под Екатеринбургом разбился парашютист

Парашютист разбился 26 ноября
На аэродроме ДОСААФ «Логиново» (Свердловская область) разбился опытный парашютист. ЧП произошло 26 ноября. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Вчера [26 ноября] в Логиново разбился парашютист. Он поздно открыл парашют, запутался. Прыжок совершал, будучи на многоцелевом самолете Ан-2. Парашютист был опытным. Просто человеческий фактор», — отметил собеседник.
Корреспондент обратился в региональное управление ДОСААФ. Начальник Юрий Яночкин воздержался от комментариев.
В Центральный МСУТ СК России направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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