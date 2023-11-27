В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

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В регионе количество больных ОРВИ за неделю выросло на 11,8% Фото:

В Свердловской области за неделю с 20 по 26 ноября зарегистрировано 35 592 случая острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Это выше многолетнего уровня на 9,2%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«В Свердловской области за неделю с 20 по 26 ноября 2023 г. зарегистрировано 35 592 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 11,8% и выше среднего многолетнего уровня на 9,2%» — говорится в сообщении санврачей. В ведомстве уточнили, что 60,8% заболевших — дети.

Среди возбудителей ОРВИ чаще всего встречаются вирусы SARS-CoV-2 и риновирус. Самые высокие показатели заболеваемости среди свердловских городов зафиксированы в Богдановиче, Сухом Логе, Североуральске и ЗАТО Свободный. Роспотребнадзор отмечает, что в регионе поставили 2 307 158 прививок от гриппа, что означает, что вакцинировано 55,22% местного населения.

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В Свердловской области за неделю с 20 по 26 ноября зарегистрировано 35 592 случая острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Это выше многолетнего уровня на 9,2%, сообщает региональный Роспотребнадзор. «В Свердловской области за неделю с 20 по 26 ноября 2023 г. зарегистрировано 35 592 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 11,8% и выше среднего многолетнего уровня на 9,2%» — говорится в сообщении санврачей. В ведомстве уточнили, что 60,8% заболевших — дети. Среди возбудителей ОРВИ чаще всего встречаются вирусы SARS-CoV-2 и риновирус. Самые высокие показатели заболеваемости среди свердловских городов зафиксированы в Богдановиче, Сухом Логе, Североуральске и ЗАТО Свободный. Роспотребнадзор отмечает, что в регионе поставили 2 307 158 прививок от гриппа, что означает, что вакцинировано 55,22% местного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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