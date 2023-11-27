DE: ВСУ быстро теряют хорошо подготовленных бойцов в зоне СВО

27 ноября 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Больших проблем ВСУ добавляют новобранцы и их подготовка Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно теряют в зоне спецоперации хорошо обученных бойцов. Об этом пишет британское издание Daily Express. «Скоро наступит третий год конфликта на Украине. ВСУ стремительно теряют хорошо обученную пехоту на передовой, их шансы на победу иссякают», — отмечается в материале издания. В вопросе производства и приобретения оружия Украина заметно отстает от России. И это несмотря на то, что президент Владимир Зеленский регулярно просит дополнительную помощь у Запада. Еще больших проблем добавляют новобранцы ВСУ и их подготовка, пишут авторы статьи со ссылкой на военное руководство Украины. Западные чиновники спрогнозировали крах ВСУ на поле боя предстоящей зимой. Причиной станет нехватка пехоты, вызванная значительными потерями во время летнего контрнаступления и обороны Артемовска (Бахмута). Также негативную роль сыграет система призыва, которая ведет к прибытию в войска военных, не имеющих достаточную подготовку для сражений на фронте.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно теряют в зоне спецоперации хорошо обученных бойцов. Об этом пишет британское издание Daily Express. «Скоро наступит третий год конфликта на Украине. ВСУ стремительно теряют хорошо обученную пехоту на передовой, их шансы на победу иссякают», — отмечается в материале издания. В вопросе производства и приобретения оружия Украина заметно отстает от России. И это несмотря на то, что президент Владимир Зеленский регулярно просит дополнительную помощь у Запада. Еще больших проблем добавляют новобранцы ВСУ и их подготовка, пишут авторы статьи со ссылкой на военное руководство Украины. Западные чиновники спрогнозировали крах ВСУ на поле боя предстоящей зимой. Причиной станет нехватка пехоты, вызванная значительными потерями во время летнего контрнаступления и обороны Артемовска (Бахмута). Также негативную роль сыграет система призыва, которая ведет к прибытию в войска военных, не имеющих достаточную подготовку для сражений на фронте.