В Тюменской области госавтоинспекторы поймали 12 пьяных водителей

18 ноября 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Тюменские госавтоинспекторы снова устроили облаву на пьяных водителей, поймав в итоге 12 нарушителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области госавтоинспекторы в ходе ночного рейда поймали 12 пьяных водителей. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». «12 пьяных водителей сегодня ночью исключили из участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области», — сообщили инспекторы. Теперь задержанным грозят штрафы, лишение водительских прав и административные аресты. По итогам предыдущего рейда, который прошел в области в ночь с 12 на 13 ноября инспекторами были пойманы 13 водителей, которые сели за руль пьяными. Один из них, как сообщали в областном УГИБДД, до того, как его задержали, пытался накачать спущенное колесо машины с помощью пива и шампанского.

В Тюменской области госавтоинспекторы в ходе ночного рейда поймали 12 пьяных водителей. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области». «12 пьяных водителей сегодня ночью исключили из участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области», — сообщили инспекторы. Теперь задержанным грозят штрафы, лишение водительских прав и административные аресты. По итогам предыдущего рейда, который прошел в области в ночь с 12 на 13 ноября инспекторами были пойманы 13 водителей, которые сели за руль пьяными. Один из них, как сообщали в областном УГИБДД, до того, как его задержали, пытался накачать спущенное колесо машины с помощью пива и шампанского.