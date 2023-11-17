В Тюменской области госавтоинспекторы поймали 12 пьяных водителей

В Тюменской области госавтоинспекторы в ходе ночного рейда поймали 12 пьяных водителей. Сообщение об этом появилось в telegram-канале «ГИБДД Тюменской области».
«12 пьяных водителей сегодня ночью исключили из участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области», — сообщили инспекторы. Теперь задержанным грозят штрафы, лишение водительских прав и административные аресты.
По итогам предыдущего рейда, который прошел в области в ночь с 12 на 13 ноября инспекторами были пойманы 13 водителей, которые сели за руль пьяными. Один из них, как сообщали в областном УГИБДД, до того, как его задержали, пытался накачать спущенное колесо машины с помощью пива и шампанского.
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