Мэрия Челябинска продает дом отдыха «Мать и дитя» за 29 млн рублей

28 ноября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Причиной продажи санатория является приватизация имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска выставила на продажу за 29 миллионов рублей здания на территории дома отдыха «Мать и дитя» в селе Печенкино Еткульского района. Информация об этом появилась на портале «Торги России». «(Продаются — прим. URA.RU) нежилые здания расположенные по адресу: Челябинская область, Еткульский р-н, <…> в 640 м южнее с. Печенкино, территория дома отдыха „Мать и дитя“. Начальная стоимость: 28 935 474,32 рубля», — указано на сайте. Общая площадь зданий — 2 116,3 кв. м. Организатором торгов выступает Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИИЗО) города Челябинска. Причиной продажи является приватизация имущества. Заявки на участие принимаются до 22 декабря.

Мэрия Челябинска выставила на продажу за 29 миллионов рублей здания на территории дома отдыха «Мать и дитя» в селе Печенкино Еткульского района. Информация об этом появилась на портале «Торги России». «(Продаются — прим. URA.RU) нежилые здания расположенные по адресу: Челябинская область, Еткульский р-н, <…> в 640 м южнее с. Печенкино, территория дома отдыха „Мать и дитя“. Начальная стоимость: 28 935 474,32 рубля», — указано на сайте. Общая площадь зданий — 2 116,3 кв. м. Организатором торгов выступает Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИИЗО) города Челябинска. Причиной продажи является приватизация имущества. Заявки на участие принимаются до 22 декабря.