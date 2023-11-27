27 ноября 2023

Мэрия Челябинска продает дом отдыха «Мать и дитя» за 29 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения карантина в курортных местах на озере Увильды в Аргаяшском районе. Челябинская область, увильды, санаторий увильды
Причиной продажи санатория является приватизация имущества Фото:

Мэрия Челябинска выставила на продажу за 29 миллионов рублей здания на территории дома отдыха «Мать и дитя» в селе Печенкино Еткульского района. Информация об этом появилась на портале «Торги России».

«(Продаются — прим. URA.RU) нежилые здания расположенные по адресу: Челябинская область, Еткульский р-н, <…> в 640 м южнее с. Печенкино, территория дома отдыха „Мать и дитя“. Начальная стоимость: 28 935 474,32 рубля», — указано на сайте.

Общая площадь зданий — 2 116,3 кв. м. Организатором торгов выступает Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИИЗО) города Челябинска. Причиной продажи является приватизация имущества. Заявки на участие принимаются до 22 декабря.

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Мэрия Челябинска выставила на продажу за 29 миллионов рублей здания на территории дома отдыха «Мать и дитя» в селе Печенкино Еткульского района. Информация об этом появилась на портале «Торги России». «(Продаются — прим. URA.RU) нежилые здания расположенные по адресу: Челябинская область, Еткульский р-н, <…> в 640 м южнее с. Печенкино, территория дома отдыха „Мать и дитя“. Начальная стоимость: 28 935 474,32 рубля», — указано на сайте. Общая площадь зданий — 2 116,3 кв. м. Организатором торгов выступает Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИИЗО) города Челябинска. Причиной продажи является приватизация имущества. Заявки на участие принимаются до 22 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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