В Челябинске пьяный жених устроил смертельную аварию. Фото

28 ноября 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Одна из пострадавших в ДТП получила серьезные травмы Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в микрорайоне Чурилово поздно вечером 27 ноября произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Виновник аварии накануне отмечал свадьбу и за руль сел пьяным, рассказали его знакомые. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 27.11.2023 в 22:15 около дома 11 по улице Трашутина. По предварительным данным, водитель мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил столкновение с автомобилем Daewoo, под управлением мужчины 1994 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В аварии погибла пассажирка, находившаяся в машине Daewoo. Пассажирка автомобиля Mitsubishi получила серьезные травмы. Водитель Mitsubishi, который устроил аварию, накануне отмечал свадьбу. Празднование у жениха затянулось и за руль он сел пьяным. Об этом пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на знакомых парня. Очевидцы утверждают, что машина ехала по улице Трашутина со скоростью не менее 100 км/ч. В пресс-службе Госавтоинспекции журналисту URA.RU сообщили, что полицейские еще выясняют все обстоятельства аварии, в том числе был ли водитель Mitsubishi в момент аварии пьян и с какой скоростью он ехал. В аварии погибла женщина Фото с паблика «[В] Чурилово | Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/churilovo?w=wall-3513531_1732948%2Fall Знакомые говорят, что виновник аварии сел за руль пьяным Фото с паблика «[В] Чурилово | Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/churilovo?w=wall-3513531_1732948%2Fall

В Челябинске в микрорайоне Чурилово поздно вечером 27 ноября произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Виновник аварии накануне отмечал свадьбу и за руль сел пьяным, рассказали его знакомые. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 27.11.2023 в 22:15 около дома 11 по улице Трашутина. По предварительным данным, водитель мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил столкновение с автомобилем Daewoo, под управлением мужчины 1994 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В аварии погибла пассажирка, находившаяся в машине Daewoo. Пассажирка автомобиля Mitsubishi получила серьезные травмы. Водитель Mitsubishi, который устроил аварию, накануне отмечал свадьбу. Празднование у жениха затянулось и за руль он сел пьяным. Об этом пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на знакомых парня. Очевидцы утверждают, что машина ехала по улице Трашутина со скоростью не менее 100 км/ч. В пресс-службе Госавтоинспекции журналисту URA.RU сообщили, что полицейские еще выясняют все обстоятельства аварии, в том числе был ли водитель Mitsubishi в момент аварии пьян и с какой скоростью он ехал.