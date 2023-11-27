27 ноября 2023

В Челябинске пьяный жених устроил смертельную аварию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, больничный коридор, больница, медсестры, реанимация, каталка больничная
Одна из пострадавших в ДТП получила серьезные травмы Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово поздно вечером 27 ноября произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Виновник аварии накануне отмечал свадьбу и за руль сел пьяным, рассказали его знакомые.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 27.11.2023 в 22:15 около дома 11 по улице Трашутина. По предварительным данным, водитель мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил столкновение с автомобилем Daewoo, под управлением мужчины 1994 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В аварии погибла пассажирка, находившаяся в машине Daewoo. Пассажирка автомобиля Mitsubishi получила серьезные травмы.

Водитель Mitsubishi, который устроил аварию, накануне отмечал свадьбу. Празднование у жениха затянулось и за руль он сел пьяным. Об этом пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на знакомых парня. Очевидцы утверждают, что машина ехала по улице Трашутина со скоростью не менее 100 км/ч. В пресс-службе Госавтоинспекции журналисту URA.RU сообщили, что полицейские еще выясняют все обстоятельства аварии, в том числе был ли водитель Mitsubishi в момент аварии пьян и с какой скоростью он ехал.

В аварии погибла женщина
В аварии погибла женщина
Знакомые говорят, что виновник аварии сел за руль пьяным
Знакомые говорят, что виновник аварии сел за руль пьяным

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В Челябинске в микрорайоне Чурилово поздно вечером 27 ноября произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Виновник аварии накануне отмечал свадьбу и за руль сел пьяным, рассказали его знакомые. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 27.11.2023 в 22:15 около дома 11 по улице Трашутина. По предварительным данным, водитель мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил столкновение с автомобилем Daewoo, под управлением мужчины 1994 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В аварии погибла пассажирка, находившаяся в машине Daewoo. Пассажирка автомобиля Mitsubishi получила серьезные травмы. Водитель Mitsubishi, который устроил аварию, накануне отмечал свадьбу. Празднование у жениха затянулось и за руль он сел пьяным. Об этом пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на знакомых парня. Очевидцы утверждают, что машина ехала по улице Трашутина со скоростью не менее 100 км/ч. В пресс-службе Госавтоинспекции журналисту URA.RU сообщили, что полицейские еще выясняют все обстоятельства аварии, в том числе был ли водитель Mitsubishi в момент аварии пьян и с какой скоростью он ехал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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