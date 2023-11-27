Польша призвала Украину выполнить требования польских перевозчиков

28 ноября 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Протестующие требуют восстановить разрешение на перевозки Фото: Анна Майорова © URA.RU Варшава требует у Киева выполнить требования польских перевозчиков и восстановить разрешение на международные перевозки. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Польши. «Министр Анджей Адамчик призвал к срочным действиям, чтобы выполнить требования польских автоперевозчиков. Необходимо исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся из Украины в Евросоюз без груза, как минимум на двух пограничных переходах», — поясняется в сообщении Министерства инфраструктуры Польши. Также протестующие требуют восстановить разрешение на международные перевозки, отмененные с 1 июля 2022 года по соглашению между ЕС и Украиной. Еврокомиссару по транспорту Адину Валеану надо создать комитет, который проанализирует влияние соглашения на рынок автомобильных перевозок ЕС, добавляют в министерстве. Протесты в Польше начались в начале ноября. Дальнобойщики заявили, что теряют деньги из-за конкурентов из Украины, которые предлагают более дешевые цены и перевозят товары внутри Европейского союза. Накануне польские перевозчики ужесточили блокаду Украины, закрыв доступ к одному из самых загруженных пограничных пунктов. Акцию протеста они намерены продлить до 1 февраля 2024 года.

Варшава требует у Киева выполнить требования польских перевозчиков и восстановить разрешение на международные перевозки. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Польши. «Министр Анджей Адамчик призвал к срочным действиям, чтобы выполнить требования польских автоперевозчиков. Необходимо исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся из Украины в Евросоюз без груза, как минимум на двух пограничных переходах», — поясняется в сообщении Министерства инфраструктуры Польши. Также протестующие требуют восстановить разрешение на международные перевозки, отмененные с 1 июля 2022 года по соглашению между ЕС и Украиной. Еврокомиссару по транспорту Адину Валеану надо создать комитет, который проанализирует влияние соглашения на рынок автомобильных перевозок ЕС, добавляют в министерстве. Протесты в Польше начались в начале ноября. Дальнобойщики заявили, что теряют деньги из-за конкурентов из Украины, которые предлагают более дешевые цены и перевозят товары внутри Европейского союза. Накануне польские перевозчики ужесточили блокаду Украины, закрыв доступ к одному из самых загруженных пограничных пунктов. Акцию протеста они намерены продлить до 1 февраля 2024 года.