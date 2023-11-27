Два человека получили тяжелые ранения в результате лобового столкновения грузовой «Газели» и «УАЗ» на трассе Сургут — Салехард в Пуровском районе ЯНАО. Информация об этом появилась в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».
«Пуровские автоинспекторы устанавливают обстоятельства совершения ДТП на 587 километре автодороги Сургут-Салехард. По предварительным данным водитель „Газели“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с „УАЗом“», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.
Ранее в ГИБДД Ямала сообщали об аварии, произошедшей на 529 километре трассы Сургут — Салехард, в которой также пострадали два человека. На скорой помощи они были доставлены в больницу.
Фото с места ДТП, в котором пострадали два человека
Два человека получили тяжелые ранения в результате лобового столкновения грузовой «Газели» и «УАЗ» на трассе Сургут — Салехард в Пуровском районе ЯНАО. Информация об этом появилась в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». «Пуровские автоинспекторы устанавливают обстоятельства совершения ДТП на 587 километре автодороги Сургут-Салехард. По предварительным данным водитель „Газели“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с „УАЗом“», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции. Ранее в ГИБДД Ямала сообщали об аварии, произошедшей на 529 километре трассы Сургут — Салехард, в которой также пострадали два человека. На скорой помощи они были доставлены в больницу.