На трассе Сургут — Салехард в лобовом столкновении автомобилей пострадали два человека. Фото

На трассе Сургут — Салехард в ДТП пострадали два человека

28 ноября 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

В результате столкновения двух авто на трассе Сургут — Салехард пострадали два человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два человека получили тяжелые ранения в результате лобового столкновения грузовой «Газели» и «УАЗ» на трассе Сургут — Салехард в Пуровском районе ЯНАО. Информация об этом появилась в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». «Пуровские автоинспекторы устанавливают обстоятельства совершения ДТП на 587 километре автодороги Сургут-Салехард. По предварительным данным водитель „Газели“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с „УАЗом“», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции. Ранее в ГИБДД Ямала сообщали об аварии, произошедшей на 529 километре трассы Сургут — Салехард, в которой также пострадали два человека. На скорой помощи они были доставлены в больницу. Фото с места ДТП, в котором пострадали два человека telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» https://t.me/gibdd89/6176

Два человека получили тяжелые ранения в результате лобового столкновения грузовой «Газели» и «УАЗ» на трассе Сургут — Салехард в Пуровском районе ЯНАО. Информация об этом появилась в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». «Пуровские автоинспекторы устанавливают обстоятельства совершения ДТП на 587 километре автодороги Сургут-Салехард. По предварительным данным водитель „Газели“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с „УАЗом“», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции. Ранее в ГИБДД Ямала сообщали об аварии, произошедшей на 529 километре трассы Сургут — Салехард, в которой также пострадали два человека. На скорой помощи они были доставлены в больницу.