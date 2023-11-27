27 ноября 2023
26 ноября 2023

На трассе Сургут — Салехард в лобовом столкновении автомобилей пострадали два человека. Фото

На трассе Сургут — Салехард в ДТП пострадали два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате столкновения двух авто на трассе Сургут — Салехард пострадали два человека Фото:

Два человека получили тяжелые ранения в результате лобового столкновения грузовой «Газели» и «УАЗ» на трассе Сургут — Салехард в Пуровском районе ЯНАО. Информация об этом появилась в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

«Пуровские автоинспекторы устанавливают обстоятельства совершения ДТП на 587 километре автодороги Сургут-Салехард. По предварительным данным водитель „Газели“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с „УАЗом“», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

Ранее в ГИБДД Ямала сообщали об аварии, произошедшей на 529 километре трассы Сургут — Салехард, в которой также пострадали два человека. На скорой помощи они были доставлены в больницу.

Фото с места ДТП, в котором пострадали два человека
Фото с места ДТП, в котором пострадали два человека

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Два человека получили тяжелые ранения в результате лобового столкновения грузовой «Газели» и «УАЗ» на трассе Сургут — Салехард в Пуровском районе ЯНАО. Информация об этом появилась в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». «Пуровские автоинспекторы устанавливают обстоятельства совершения ДТП на 587 километре автодороги Сургут-Салехард. По предварительным данным водитель „Газели“ не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с „УАЗом“», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции. Ранее в ГИБДД Ямала сообщали об аварии, произошедшей на 529 километре трассы Сургут — Салехард, в которой также пострадали два человека. На скорой помощи они были доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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