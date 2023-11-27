В Екатеринбурге загорелась квартира в пятиэтажке. Фото

28 ноября 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Пожарным удалось оперативно потушить возгорание (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Ночью 28 ноября в Екатеринбурге на улице Грибоедова загорелось имущество в квартире пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. По информации очевидцев, в пожаре пострадали два пенсионера. «28.11.2023 в 01:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Грибоедова. На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства. Очевидцы рассказали URA.RU, что из здания эвакуировали 12 человек. По информации собеседника, пострадали два пенсионера, в квартире которых случился пожар. Мужчине понадобилась реанимация, женщину госпитализировали в токсикоцентр. Возгорание на площади пять квадратных метров тушили девять человек личного состава и две машины. В 02:38 закончился пролив и разбор сгоревших конструкций. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

Ночью 28 ноября в Екатеринбурге на улице Грибоедова загорелось имущество в квартире пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. По информации очевидцев, в пожаре пострадали два пенсионера. «28.11.2023 в 01:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Грибоедова. На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства. Очевидцы рассказали URA.RU, что из здания эвакуировали 12 человек. По информации собеседника, пострадали два пенсионера, в квартире которых случился пожар. Мужчине понадобилась реанимация, женщину госпитализировали в токсикоцентр. Возгорание на площади пять квадратных метров тушили девять человек личного состава и две машины. В 02:38 закончился пролив и разбор сгоревших конструкций.