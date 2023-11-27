Ночью 28 ноября в Екатеринбурге на улице Грибоедова загорелось имущество в квартире пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. По информации очевидцев, в пожаре пострадали два пенсионера.
«28.11.2023 в 01:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Грибоедова. На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства.
Очевидцы рассказали URA.RU, что из здания эвакуировали 12 человек. По информации собеседника, пострадали два пенсионера, в квартире которых случился пожар. Мужчине понадобилась реанимация, женщину госпитализировали в токсикоцентр.
Возгорание на площади пять квадратных метров тушили девять человек личного состава и две машины. В 02:38 закончился пролив и разбор сгоревших конструкций.
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