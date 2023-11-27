27 ноября 2023

В Екатеринбурге загорелась квартира в пятиэтажке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дым, пожар, тушение, квартира, огонь, бедствие, возгорание
Пожарным удалось оперативно потушить возгорание (архивное фото) Фото:

Ночью 28 ноября в Екатеринбурге на улице Грибоедова загорелось имущество в квартире пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. По информации очевидцев, в пожаре пострадали два пенсионера.

«28.11.2023 в 01:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Грибоедова. На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы рассказали URA.RU, что из здания эвакуировали 12 человек. По информации собеседника, пострадали два пенсионера, в квартире которых случился пожар. Мужчине понадобилась реанимация, женщину госпитализировали в токсикоцентр.

Возгорание на площади пять квадратных метров тушили девять человек личного состава и две машины. В 02:38 закончился пролив и разбор сгоревших конструкций.

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Ночью 28 ноября в Екатеринбурге на улице Грибоедова загорелось имущество в квартире пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. По информации очевидцев, в пожаре пострадали два пенсионера. «28.11.2023 в 01:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Грибоедова. На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства. Очевидцы рассказали URA.RU, что из здания эвакуировали 12 человек. По информации собеседника, пострадали два пенсионера, в квартире которых случился пожар. Мужчине понадобилась реанимация, женщину госпитализировали в токсикоцентр. Возгорание на площади пять квадратных метров тушили девять человек личного состава и две машины. В 02:38 закончился пролив и разбор сгоревших конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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