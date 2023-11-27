«Тинькофф» запретит удаленную работу большинству россиян, уехавшим за границу

28 ноября 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

Сотрудники банка не смогут работать удаленно из-за отключения критичных доступов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам «Тинькофф Банка» запрещена удаленная работа за пределами России, кроме Белоруссии, Армении и Казахстана. Об этом сообщил представитель кредитной организации. «Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено. Эти центры находятся в Белоруссии, Армении, Казахстане и России», — сообщил РБК представитель компании. В «Тинькофф» объяснили такое решение двумя правилами. Во-первых, банк — это системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, затрагивающие ограничение доступов. Второй причиной является безопасность данных. «Мы должны быть максимально ответственными в условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру и предотвращать любые утечки чувствительной информации. Критичные доступы должны быть полностью отключены у тех сотрудников, которые берут с собой ноутбук и едут в страну, где нет центров разработки организации», — подчеркнул эксперт. По словам двух сотрудников «Тинькофф Банка», проживающих за рубежом, с 2024 года они не смогут работать за границей по старым условиям. Представитель банка, отвечая на запрос РБК, пояснил, что удаленная работа возможна только по согласованию с руководителем. Ряд бывших сотрудников кредитной организации выдвинули обвинения с указанием на нарушение тайны персональных данных клиентов. По информации СМИ, их утверждения свидетельствуют о том, что банковские карты и договоры хранятся в квартирах сотрудников, а фотографии паспортов и другие данные распространяются через чаты в соцсети Telegram. Пресс-служба банка опровергла эту информацию, заявив, что организация соблюдает конфиденциальность хранения данных клиентов, а доставка карт в регионы осуществляется в специальных конвертах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудникам «Тинькофф Банка» запрещена удаленная работа за пределами России, кроме Белоруссии, Армении и Казахстана. Об этом сообщил представитель кредитной организации. «Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено. Эти центры находятся в Белоруссии, Армении, Казахстане и России», — сообщил РБК представитель компании. В «Тинькофф» объяснили такое решение двумя правилами. Во-первых, банк — это системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, затрагивающие ограничение доступов. Второй причиной является безопасность данных. «Мы должны быть максимально ответственными в условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру и предотвращать любые утечки чувствительной информации. Критичные доступы должны быть полностью отключены у тех сотрудников, которые берут с собой ноутбук и едут в страну, где нет центров разработки организации», — подчеркнул эксперт. По словам двух сотрудников «Тинькофф Банка», проживающих за рубежом, с 2024 года они не смогут работать за границей по старым условиям. Представитель банка, отвечая на запрос РБК, пояснил, что удаленная работа возможна только по согласованию с руководителем. Ряд бывших сотрудников кредитной организации выдвинули обвинения с указанием на нарушение тайны персональных данных клиентов. По информации СМИ, их утверждения свидетельствуют о том, что банковские карты и договоры хранятся в квартирах сотрудников, а фотографии паспортов и другие данные распространяются через чаты в соцсети Telegram. Пресс-служба банка опровергла эту информацию, заявив, что организация соблюдает конфиденциальность хранения данных клиентов, а доставка карт в регионы осуществляется в специальных конвертах.