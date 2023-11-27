В Челябинске водитель сбила девятилетнего ребенка

28 ноября 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Авария произошла во дворе многоквартирного дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 27 ноября водитель сбила девятилетнего ребенка. Обстоятельства ДТП в данный момент выясняются, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «ДТП произошло 27 ноября в 15:42 часов, около дома 25А по улице Пекинская. По предварительным данным, водитель автомобиля Хенде Гетц, под управлением женщины 1990 года рождения, совершил наезд на пешехода в дворовой территории. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход 2014 года рождения», — сообщили в профильной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Челябинске автобус №71 на улице Братьев Кашириных 20 ноября насмерть сбил мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В Челябинске 27 ноября водитель сбила девятилетнего ребенка. Обстоятельства ДТП в данный момент выясняются, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «ДТП произошло 27 ноября в 15:42 часов, около дома 25А по улице Пекинская. По предварительным данным, водитель автомобиля Хенде Гетц, под управлением женщины 1990 года рождения, совершил наезд на пешехода в дворовой территории. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход 2014 года рождения», — сообщили в профильной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Челябинске автобус №71 на улице Братьев Кашириных 20 ноября насмерть сбил мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.