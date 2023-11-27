27 ноября 2023

В Челябинске водитель сбила девятилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, пешеход, дтп, знак аварийной остановки
Авария произошла во дворе многоквартирного дома Фото:

В Челябинске 27 ноября водитель сбила девятилетнего ребенка. Обстоятельства ДТП в данный момент выясняются, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

«ДТП произошло 27 ноября в 15:42 часов, около дома 25А по улице Пекинская. По предварительным данным, водитель автомобиля Хенде Гетц, под управлением женщины 1990 года рождения, совершил наезд на пешехода в дворовой территории. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход 2014 года рождения», — сообщили в профильной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Челябинске автобус №71 на улице Братьев Кашириных 20 ноября насмерть сбил мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.

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В Челябинске 27 ноября водитель сбила девятилетнего ребенка. Обстоятельства ДТП в данный момент выясняются, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. «ДТП произошло 27 ноября в 15:42 часов, около дома 25А по улице Пекинская. По предварительным данным, водитель автомобиля Хенде Гетц, под управлением женщины 1990 года рождения, совершил наезд на пешехода в дворовой территории. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход 2014 года рождения», — сообщили в профильной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Челябинске автобус №71 на улице Братьев Кашириных 20 ноября насмерть сбил мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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