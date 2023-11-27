В Челябинске на ходу загорелась маршрутка

На место инцидента выслали пожарную автоцистерну
Маршрутный автобус загорелся в Челябинске утром 28 ноября. Эту информацию подтвердили URA.RU в ГУ МЧС по региону.
«Автомобиль загорелся в движении. Выезжала одна пожарная автоцистерна и четыре человека личного состава. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент, по свидетельству очевидцев, произошел в Ленинском районе неподалеку от Челябинского кузнечно-прессового завод (ЧКПЗ). Маршрутка задымилась и вспыхнула, когда подъезжала к остановке «Училище».
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