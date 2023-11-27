27 ноября 2023

В Челябинске на ходу загорелась маршрутка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные в Южно-Уральском государственном университете. Челябинск, пожарная машина, узкий проезд, дворовой проезд
На место инцидента выслали пожарную автоцистерну Фото:

Маршрутный автобус загорелся в Челябинске утром 28 ноября. Эту информацию подтвердили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«Автомобиль загорелся в движении. Выезжала одна пожарная автоцистерна и четыре человека личного состава. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент, по свидетельству очевидцев, произошел в Ленинском районе неподалеку от Челябинского кузнечно-прессового завод (ЧКПЗ). Маршрутка задымилась и вспыхнула, когда подъезжала к остановке «Училище».

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Маршрутный автобус загорелся в Челябинске утром 28 ноября. Эту информацию подтвердили URA.RU в ГУ МЧС по региону. «Автомобиль загорелся в движении. Выезжала одна пожарная автоцистерна и четыре человека личного состава. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент, по свидетельству очевидцев, произошел в Ленинском районе неподалеку от Челябинского кузнечно-прессового завод (ЧКПЗ). Маршрутка задымилась и вспыхнула, когда подъезжала к остановке «Училище».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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