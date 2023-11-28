Двое детей в Волгоградской области ушли из дома, они не хотели жить с отчимом

28 ноября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Дети оставили маме записку с адресом, но их не нашли в указанном месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое детей ушли из дома в Волгоградской области днем 26 ноября. Они не хотели жить со своим отчимом. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По предварительным данным 10-летняя девочка и ее 4-летний брат ушли из дома на Электростальской улице днем 26 ноября. Перед уходом они оставили записку, что не хотят больше жить под одной крышей со своим отчимом, 32-летним Виктором Г. », — говорится в посте на канале. Известно, что дети оставили матери записку с адресом. Они сделали это, чтобы она пришла за ними, когда отчима не будет дома. Но по указанному адресу детей не нашли. Их искали сутки, пока местная жительница не заметила их по дороге на работу. Детей отвели в полицию. Правоохранители выясняют, почему дети не хотели жить с отчимом.

Двое детей ушли из дома в Волгоградской области днем 26 ноября. Они не хотели жить со своим отчимом. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По предварительным данным 10-летняя девочка и ее 4-летний брат ушли из дома на Электростальской улице днем 26 ноября. Перед уходом они оставили записку, что не хотят больше жить под одной крышей со своим отчимом, 32-летним Виктором Г. », — говорится в посте на канале. Известно, что дети оставили матери записку с адресом. Они сделали это, чтобы она пришла за ними, когда отчима не будет дома. Но по указанному адресу детей не нашли. Их искали сутки, пока местная жительница не заметила их по дороге на работу. Детей отвели в полицию. Правоохранители выясняют, почему дети не хотели жить с отчимом.