В Челябинской области перекрыли канал многомиллионной контрабанды древесины. Фото

28 ноября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Контрабандисты пытались перевезти через границу древесину на сумму 10 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из ФСБ и погрануправления перекрыли канал контрабанды древесины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, стоимость пиломатериалов, которые незаконно пытались вывезти из области, составила 10 млн рублей. «Нарушители перевозили древесину через пункт пропуска „Бугристое“. По установленным фактам незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов — лесоматериалов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, возбуждены уголовные дела по ч.1. ст. 226.1 УК РФ („Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов“)», — передает слова заместителя начальника Челябинской таможни Евгения Мелехова пресс-служба ведомства. Там отметили, что сейчас продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Все они направлены на установление всех причастных лиц к контрабанде лесоматериалов. Фура была забита древесиной Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Сотрудники Челябинской таможни совместно с коллегами из ФСБ и погрануправления перекрыли канал контрабанды древесины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, стоимость пиломатериалов, которые незаконно пытались вывезти из области, составила 10 млн рублей. «Нарушители перевозили древесину через пункт пропуска „Бугристое“. По установленным фактам незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов — лесоматериалов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, возбуждены уголовные дела по ч.1. ст. 226.1 УК РФ („Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов“)», — передает слова заместителя начальника Челябинской таможни Евгения Мелехова пресс-служба ведомства. Там отметили, что сейчас продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Все они направлены на установление всех причастных лиц к контрабанде лесоматериалов.