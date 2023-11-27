В двух городах Пермского края разнорабочим платят больше, чем в Перми

Город Кунгур стали лидером в Пермском крае по уровню зарплат разнорабочих. По данным сервиса HeadHunter, он обогнал столицу региона и второй по величине город — Березники. Вообще профессия стала дефицитной.
«В Кунгуре медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих в 2023 году составила 79 875 руб. На втором месте оказались Березники (61 250 руб.), на третьем — Пермь (54 150 руб.). Также в топ-5 попали Краснокамск (51 375 руб.) и Соликамск (49 756 руб.)», — сообщается в релизе, поступившем в адрес URA.RU.
Аналитики отмечают, что в 2023 году спрос на разнорабочих в Прикамье вырос в полтора раза. Разнорабочие в регионе относятся к дефицитным специалистам: на одну вакансию приходится в среднем 1,6 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.
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