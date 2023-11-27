Стало известно о новых погибших в результате шторма в Крыму

Количество жертв в результате шторма в Крыму выросло до трех

27 ноября 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

В Крыму из-за шторма погиб член экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром В результате шторма в Крыму найдены еще двое погибших. Ими стали член экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе и 40-летний мужчина в Сочи. «Погиб член экипажа Kavkaz 1. У него была травма тазобедренного сустава», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что судно находилось в Керченском проливе и было зарегистрировано под флагом Мальты. Третью жертву обнаружили в Сочи — тело 40-летнего мужчины вынесло на берег возле гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним Театром. В Краснодарском крае по-прежнему действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 27 ноября ожидается ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, а на Черноморском побережье ожидаются волны высотой до восьми метров. Ранее был найден первый погибший в результате шторма в Крыму. Он вышел смотреть на волны в селе Морское под Судаком и трагически погиб. Ливни и ураганный ветер до 40 м/с появились после прихода средиземноморского циклона. В регионе также зафиксированы повреждения инфраструктуры и проведена эвакуация людей. Обновлено в 14:15 по МСК: количество погибших в результате шторма на юге России увеличилось до четырех. По информации telegram-канала Shot, тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Соленое у Суджукской косы. На вид ему около 40 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В результате шторма в Крыму найдены еще двое погибших. Ими стали член экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе и 40-летний мужчина в Сочи. «Погиб член экипажа Kavkaz 1. У него была травма тазобедренного сустава», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что судно находилось в Керченском проливе и было зарегистрировано под флагом Мальты. Третью жертву обнаружили в Сочи — тело 40-летнего мужчины вынесло на берег возле гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним Театром. В Краснодарском крае по-прежнему действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 27 ноября ожидается ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, а на Черноморском побережье ожидаются волны высотой до восьми метров. Ранее был найден первый погибший в результате шторма в Крыму. Он вышел смотреть на волны в селе Морское под Судаком и трагически погиб. Ливни и ураганный ветер до 40 м/с появились после прихода средиземноморского циклона. В регионе также зафиксированы повреждения инфраструктуры и проведена эвакуация людей. Обновлено в 14:15 по МСК: количество погибших в результате шторма на юге России увеличилось до четырех. По информации telegram-канала Shot, тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Соленое у Суджукской косы. На вид ему около 40 лет.