Сухогруз Blue Shark выбросило на мель из-за шторма на Кубани

В Краснодарском крае, близ Анапы, сухогруз «Blue Shark» выбросило на мель из-за сильного шторма. Борт находится примерно в 150 метрах от пляжа.
«Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза», — сообщает пресс-служба Росморречфлота в Telegram. Уточняется, что судно находится в порядка 150 метров от пляжа. На борту находится 21 человек экипажа, которые являются гражданами Сирии, Индии и Египта.
Сухогруз перед происшествием вышел из порта Тамань. По данным газеты, на борту все еще находятся люди.
Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. По данным оперштаба региона, существует опасность возникновения смерчей, пишет RT.
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