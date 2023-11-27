Сухогруз Blue Shark выбросило на мель из-за шторма на Кубани

27 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Судно, выброшенное на мель из-за шторма, находится примерно в 150 метрах от пляжа Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Краснодарском крае, близ Анапы, сухогруз «Blue Shark» выбросило на мель из-за сильного шторма. Борт находится примерно в 150 метрах от пляжа. «Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза», — сообщает пресс-служба Росморречфлота в Telegram. Уточняется, что судно находится в порядка 150 метров от пляжа. На борту находится 21 человек экипажа, которые являются гражданами Сирии, Индии и Египта. Сухогруз перед происшествием вышел из порта Тамань. По данным газеты, на борту все еще находятся люди. Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. По данным оперштаба региона, существует опасность возникновения смерчей, пишет RT.

В Краснодарском крае, близ Анапы, сухогруз «Blue Shark» выбросило на мель из-за сильного шторма. Борт находится примерно в 150 метрах от пляжа. «Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark под флагом Белиза», — сообщает пресс-служба Росморречфлота в Telegram. Уточняется, что судно находится в порядка 150 метров от пляжа. На борту находится 21 человек экипажа, которые являются гражданами Сирии, Индии и Египта. Сухогруз перед происшествием вышел из порта Тамань. По данным газеты, на борту все еще находятся люди. Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. По данным оперштаба региона, существует опасность возникновения смерчей, пишет RT.