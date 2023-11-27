В Челябинске снизилась средняя площадь однокомнатных квартир в новостройках

В Челябинских новостройках однушки уменьшились с 42 до 38 квадратных метров

28 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Однокомнатные квартиры в новостройках уменьшились с 42 до 38 квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске с 2018 по 2023 год больше всего уменьшилась площадь квартир-студий на вторичном рынке и однокомнатных квартир в новостройках. Студии уменьшились с 29 до 26 квадратных метров, на 10%, средняя площадь новых однушек снизилась с 42 до 38 квадратных метров, на 8%, сообщили URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости». «В Челябинске с 2018 года уменьшилась средняя площадь квартир. Больше всего „потеряли“ студии (10%, с 29 до 26 квадратных метров) и однокомнатные квартиры в новостройках (8%, площадь уменьшилась с 42 до 38 квадратных метров)», — рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости». В целом по России лидером среди городов, где больше всего снизилась площадь однокомнатных квартир в новостройках, стал Волгоград. За пять лет средняя площадь квартир уменьшилась на 18% с 43 до 35 квадратных метров. На втором месте — Москва, где однокомнатные квартиры уменьшились с 41 до 37 квадратов, то есть на 10%. В топ-3 также попал Оренбург, где площадь квартир сократилась с 40 до 36 квадратных метров на 9%. Также аналитики отметили, на вторичном рынке предложение с самыми большими студиями отмечено в Омске (32,3 квадратных метров), Улан-Удэ (31,8 квадратных метров) и Иркутске (30,3 квадратных метров). А вот самые маленькие — в Томске (19,1 квадратных метров), Казани (20 квадратный метр) и Нижнем Новгороде (21,4 квадратных метров). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске с 2018 по 2023 год больше всего уменьшилась площадь квартир-студий на вторичном рынке и однокомнатных квартир в новостройках. Студии уменьшились с 29 до 26 квадратных метров, на 10%, средняя площадь новых однушек снизилась с 42 до 38 квадратных метров, на 8%, сообщили URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости». «В Челябинске с 2018 года уменьшилась средняя площадь квартир. Больше всего „потеряли“ студии (10%, с 29 до 26 квадратных метров) и однокомнатные квартиры в новостройках (8%, площадь уменьшилась с 42 до 38 квадратных метров)», — рассказали аналитики «Яндекс Недвижимости». В целом по России лидером среди городов, где больше всего снизилась площадь однокомнатных квартир в новостройках, стал Волгоград. За пять лет средняя площадь квартир уменьшилась на 18% с 43 до 35 квадратных метров. На втором месте — Москва, где однокомнатные квартиры уменьшились с 41 до 37 квадратов, то есть на 10%. В топ-3 также попал Оренбург, где площадь квартир сократилась с 40 до 36 квадратных метров на 9%. Также аналитики отметили, на вторичном рынке предложение с самыми большими студиями отмечено в Омске (32,3 квадратных метров), Улан-Удэ (31,8 квадратных метров) и Иркутске (30,3 квадратных метров). А вот самые маленькие — в Томске (19,1 квадратных метров), Казани (20 квадратный метр) и Нижнем Новгороде (21,4 квадратных метров).