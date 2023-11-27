27 ноября 2023

В Свердловской области автобус с пассажирами улетел в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса не справился с управлением и слетел на обочину Фото:

Под Нижним Тагилом (Свердловская область) рейсовый автобус №506 сообщением аэропорт «Кольцово — Нижний Тагил» слетел с трассы и опрокинулся. В салоне находились 12 пассажиров, двух из них госпитализировали, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. С места происшествия в районную больницу доставлены для осмотра и оказания медицинской помощи два пассажира — местная жительница 1962 года рождения, а также житель Нижней Салды 1974 года рождения», — отметил Горелых.

Недалеко от места аварии произошло другое ДТП — с дороги съехал водитель грузовика Mercedes. По факту происшествия с рейсовым автобусом полиция Нижнего Тагила начала проверку, по итогам которой примет решение.

Авария произошла на 114 км трассы Екатеринбург — Серов
Авария произошла на 114 км трассы Екатеринбург — Серов
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Под Нижним Тагилом (Свердловская область) рейсовый автобус №506 сообщением аэропорт «Кольцово — Нижний Тагил» слетел с трассы и опрокинулся. В салоне находились 12 пассажиров, двух из них госпитализировали, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. С места происшествия в районную больницу доставлены для осмотра и оказания медицинской помощи два пассажира — местная жительница 1962 года рождения, а также житель Нижней Салды 1974 года рождения», — отметил Горелых. Недалеко от места аварии произошло другое ДТП — с дороги съехал водитель грузовика Mercedes. По факту происшествия с рейсовым автобусом полиция Нижнего Тагила начала проверку, по итогам которой примет решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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