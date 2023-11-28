Al Hadath: Израиль нарушил перемирие в секторе Газа

28 ноября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Израильская армия нарушила режим прекращение огня, пишут палестинские СМИ Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявили на палестинском телеканале Al Hadath. «Израильские силы ведут интенсивный огонь к востоку от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа», — говорится в сообщении СМИ. Днем ранее Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия до 30 ноября. Ранее израильская и палестинская стороны договорились о четырехдневном перемирии с 24 по 28 ноября. Такая мера была нужна для обмена пленными.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявили на палестинском телеканале Al Hadath. «Израильские силы ведут интенсивный огонь к востоку от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа», — говорится в сообщении СМИ. Днем ранее Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия до 30 ноября. Ранее израильская и палестинская стороны договорились о четырехдневном перемирии с 24 по 28 ноября. Такая мера была нужна для обмена пленными.