Al Hadath: Израиль нарушил перемирие в секторе Газа

Израильская армия нарушила режим прекращение огня, пишут палестинские СМИ
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявили на палестинском телеканале Al Hadath.
«Израильские силы ведут интенсивный огонь к востоку от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа», —
Ранее израильская и палестинская стороны договорились о четырехдневном перемирии с 24 по 28 ноября. Такая мера была нужна для обмена пленными.
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