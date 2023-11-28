Al Hadath: Израиль нарушил перемирие в секторе Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Израильская армия нарушила режим прекращение огня, пишут палестинские СМИ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявили на палестинском телеканале Al Hadath.

«Израильские силы ведут интенсивный огонь к востоку от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа», — говорится в сообщении СМИ. Днем ранее Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия до 30 ноября.

Ранее израильская и палестинская стороны договорились о четырехдневном перемирии с 24 по 28 ноября. Такая мера была нужна для обмена пленными.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявили на палестинском телеканале Al Hadath. «Израильские силы ведут интенсивный огонь к востоку от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа», — говорится в сообщении СМИ. Днем ранее Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия до 30 ноября. Ранее израильская и палестинская стороны договорились о четырехдневном перемирии с 24 по 28 ноября. Такая мера была нужна для обмена пленными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...