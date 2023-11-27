В Соцфонде рассказали, как курганцы используют деньги материнского капитала

3 360 курганских семей в течение года потратили материнский капитал на недвижимость. За его счет они строили дома или покупали готовое, а также погашали кредиты. Об этом написал Социальный фонд России на своем сайте.
«В текущем году 3 360 семей в Курганской области улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. Из них — 608 семей использовали материнский капитал на строительство и прямую покупку жилья без привлечения кредитных и заемных средств. На эти цели ОСФР по Курганской области перечислило 319,3 млн. рублей», — указано на сайте Соцфонда. Остальные 2 752 семей оплатили кредиты в банках и займы на общую сумму 1,7 млрд рублей.
Также в публикации Соцфонд привлек внимание к тому, что льготные деньги нельзя потратить на ремонт приобретаемой недвижимости. Купить жилье на деньги маткапитала можно, когда ребенку в семье исполнится три года. Исключением является только погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. В таком случае деньги можно использовать сразу после рождения или усыновления ребенка.
Ранее URA.RU писало, что в россияне стали чаще улучшать жилищные условия за счет денег маткапитала. С января по май количество сделок по недвижимости с использованием маткапитала вызросло в 2,5 раза.
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