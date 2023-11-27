27 ноября 2023
26 ноября 2023

В Новом Уренгое задерживаются вертолеты и самолет. Скрин

В аэропорту Нового Уренгоя почти на сутки задержан авиарейс до Самары
© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь оленеводов. Сургут, вертолет, utair, ютейр, ютэйр
В Новом Уренгое из-за погоды не могут вылететь вертолеты (фото из архива) Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп, а также авиарейс компании «Красавиа» в Самару. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп задерживаются по метеоусловиям воздушных трасс. Чартерный рейс до Самары задерживается по решению компании-перевозчика», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.

Самолет в Самару должен был вылететь еще 27 ноября, но почти сутки находится в аэропорту Нового Уренгоя. Вертолет в Тарко-Сале должен был вылететь в 11 часов, вертолет в Красноселькуп задержан до 14 часов или до улучшения метеоусловий.

Задержки вертолетов и самолета в аэропорту Новый Уренгой 28 ноября
Задержки вертолетов и самолета в аэропорту Новый Уренгой 28 ноября
Фото:

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп, а также авиарейс компании «Красавиа» в Самару. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп задерживаются по метеоусловиям воздушных трасс. Чартерный рейс до Самары задерживается по решению компании-перевозчика», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Самолет в Самару должен был вылететь еще 27 ноября, но почти сутки находится в аэропорту Нового Уренгоя. Вертолет в Тарко-Сале должен был вылететь в 11 часов, вертолет в Красноселькуп задержан до 14 часов или до улучшения метеоусловий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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