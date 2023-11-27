В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп, а также авиарейс компании «Красавиа» в Самару. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп задерживаются по метеоусловиям воздушных трасс. Чартерный рейс до Самары задерживается по решению компании-перевозчика», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.
Самолет в Самару должен был вылететь еще 27 ноября, но почти сутки находится в аэропорту Нового Уренгоя. Вертолет в Тарко-Сале должен был вылететь в 11 часов, вертолет в Красноселькуп задержан до 14 часов или до улучшения метеоусловий.
Задержки вертолетов и самолета в аэропорту Новый Уренгой 28 ноября
Фото: скрин с онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой — https://nux.aero/board/
В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп, а также авиарейс компании «Красавиа» в Самару. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп задерживаются по метеоусловиям воздушных трасс. Чартерный рейс до Самары задерживается по решению компании-перевозчика», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Самолет в Самару должен был вылететь еще 27 ноября, но почти сутки находится в аэропорту Нового Уренгоя. Вертолет в Тарко-Сале должен был вылететь в 11 часов, вертолет в Красноселькуп задержан до 14 часов или до улучшения метеоусловий.