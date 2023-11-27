В Новом Уренгое задерживаются вертолеты и самолет. Скрин

В аэропорту Нового Уренгоя почти на сутки задержан авиарейс до Самары

28 ноября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое из-за погоды не могут вылететь вертолеты (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп, а также авиарейс компании «Красавиа» в Самару. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп задерживаются по метеоусловиям воздушных трасс. Чартерный рейс до Самары задерживается по решению компании-перевозчика», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Самолет в Самару должен был вылететь еще 27 ноября, но почти сутки находится в аэропорту Нового Уренгоя. Вертолет в Тарко-Сале должен был вылететь в 11 часов, вертолет в Красноселькуп задержан до 14 часов или до улучшения метеоусловий. Задержки вертолетов и самолета в аэропорту Новый Уренгой 28 ноября Фото: скрин с онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой — https://nux.aero/board/

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп, а также авиарейс компании «Красавиа» в Самару. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Вертолетные рейсы в Тарко-Сале и Красноселькуп задерживаются по метеоусловиям воздушных трасс. Чартерный рейс до Самары задерживается по решению компании-перевозчика», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Самолет в Самару должен был вылететь еще 27 ноября, но почти сутки находится в аэропорту Нового Уренгоя. Вертолет в Тарко-Сале должен был вылететь в 11 часов, вертолет в Красноселькуп задержан до 14 часов или до улучшения метеоусловий.