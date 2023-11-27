В Екатеринбурге две мамы устроили разборки возле садика

28 ноября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Драка произошла возле детского сада «Апельсинки» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возле детского сада «Апельсинки» в Академическом районе Екатеринбурга две мамы устроили драку. Поводом стал пост в соцсетях, из-за которого женщины начали оскорблять друг друга. Об этом URA.RU рассказал свидетель конфликта. В детском саду «Апельсинки» факт драки подтвердили и отметили в беседе с корреспондентом, что потасовка произошла за территорией учреждения и на работу никак не повлияла. Одна из мам рассказала Е1.RU, что женщина, с которой у нее случилось разногласие, подкараулила ее и напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. «А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребенка, что ее муж будет „все решать“», — делится одна из участниц конфликта. Другая, в свою очередь, приводит свою версию случившегося. «Я потребовала от нее извинений [за оскорбление мужа в соцсетях]. В ответ она заявила, что мы „семейка идиотов“. Потом, когда мы встретились в холле возле детсада, я потребовала, чтобы она повторила оскорбления мне в лицо. Но вместо этого она меня оттолкнула, и завязалась драка. Сил у нее оказалось меньше, чем у меня, поэтому она пострадала сильнее», — рассказала женщина. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что зарегистрировали заявление по факту драки в отделе полиции №4 Ленинского района. «Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в пресс-группе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возле детского сада «Апельсинки» в Академическом районе Екатеринбурга две мамы устроили драку. Поводом стал пост в соцсетях, из-за которого женщины начали оскорблять друг друга. Об этом URA.RU рассказал свидетель конфликта. В детском саду «Апельсинки» факт драки подтвердили и отметили в беседе с корреспондентом, что потасовка произошла за территорией учреждения и на работу никак не повлияла. Одна из мам рассказала Е1.RU, что женщина, с которой у нее случилось разногласие, подкараулила ее и напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. «А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребенка, что ее муж будет „все решать“», — делится одна из участниц конфликта. Другая, в свою очередь, приводит свою версию случившегося. «Я потребовала от нее извинений [за оскорбление мужа в соцсетях]. В ответ она заявила, что мы „семейка идиотов“. Потом, когда мы встретились в холле возле детсада, я потребовала, чтобы она повторила оскорбления мне в лицо. Но вместо этого она меня оттолкнула, и завязалась драка. Сил у нее оказалось меньше, чем у меня, поэтому она пострадала сильнее», — рассказала женщина. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что зарегистрировали заявление по факту драки в отделе полиции №4 Ленинского района. «Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в пресс-группе.