27 ноября 2023

В Сургуте набирают популярность ретро-фотосессии перед Новым годом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка советского быта. Тюмень, елка, новогодние украшения, быт, ретро
В Сургуте стали популярны ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl» Фото:

В Сургуте перед Новым годом становятся популярными ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl». Уличную фотосъемку в духе 90-х годов организуют с имитацией русского застолья, рассказала URA.RU местный организатор фотодней Ольга Яцух.

«Ретро-фотосессии представляют собой съемку на улице в шубах с имитацией русского застолья: бутерброд с икрой, водка, старый хрусталь. Такой тренд был заявлен еще в прошлом году, но до сих остается актуальным. В тренде смешались все стереотипы о русском народе — это и красивые девушки, и „опасные“ люди, медведи, водка», — рассказала Яцух.

Запрос на ретро-фотосессии отражает ностальгию поколений по советскому времени. «Ностальгия детей 80-90-х годов по советскому времени — таков актуальный запрос на семейные съемки. Это эпоха, которую хочется вернуть и переиграть с помощью фотопроектов, на улице или в ретро-студиях с соответствующими аксессуарами», — добавила Яцух.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутяне открыли для себя актуальный способ раскрепощения путем фотосессий в стиле ню. Таким образом они хотят выделиться среди толпы и обновить контент в соцсетях.

В Сургуте перед Новым годом стали популярны ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl»
В Сургуте перед Новым годом стали популярны ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl»

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте перед Новым годом становятся популярными ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl». Уличную фотосъемку в духе 90-х годов организуют с имитацией русского застолья, рассказала URA.RU местный организатор фотодней Ольга Яцух. «Ретро-фотосессии представляют собой съемку на улице в шубах с имитацией русского застолья: бутерброд с икрой, водка, старый хрусталь. Такой тренд был заявлен еще в прошлом году, но до сих остается актуальным. В тренде смешались все стереотипы о русском народе — это и красивые девушки, и „опасные“ люди, медведи, водка», — рассказала Яцух. Запрос на ретро-фотосессии отражает ностальгию поколений по советскому времени. «Ностальгия детей 80-90-х годов по советскому времени — таков актуальный запрос на семейные съемки. Это эпоха, которую хочется вернуть и переиграть с помощью фотопроектов, на улице или в ретро-студиях с соответствующими аксессуарами», — добавила Яцух. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутяне открыли для себя актуальный способ раскрепощения путем фотосессий в стиле ню. Таким образом они хотят выделиться среди толпы и обновить контент в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...