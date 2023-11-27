В Сургуте набирают популярность ретро-фотосессии перед Новым годом. Фото

28 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

В Сургуте стали популярны ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте перед Новым годом становятся популярными ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl». Уличную фотосъемку в духе 90-х годов организуют с имитацией русского застолья, рассказала URA.RU местный организатор фотодней Ольга Яцух.



«Ретро-фотосессии представляют собой съемку на улице в шубах с имитацией русского застолья: бутерброд с икрой, водка, старый хрусталь. Такой тренд был заявлен еще в прошлом году, но до сих остается актуальным. В тренде смешались все стереотипы о русском народе — это и красивые девушки, и „опасные“ люди, медведи, водка», — рассказала Яцух.



Запрос на ретро-фотосессии отражает ностальгию поколений по советскому времени. «Ностальгия детей 80-90-х годов по советскому времени — таков актуальный запрос на семейные съемки. Это эпоха, которую хочется вернуть и переиграть с помощью фотопроектов, на улице или в ретро-студиях с соответствующими аксессуарами», — добавила Яцух.



Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутяне открыли для себя актуальный способ раскрепощения путем фотосессий в стиле ню. Таким образом они хотят выделиться среди толпы и обновить контент в соцсетях. В Сургуте перед Новым годом стали популярны ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl» Фото предоставлено URA.RU Ольгой Яцух

В Сургуте перед Новым годом становятся популярными ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl». Уличную фотосъемку в духе 90-х годов организуют с имитацией русского застолья, рассказала URA.RU местный организатор фотодней Ольга Яцух. «Ретро-фотосессии представляют собой съемку на улице в шубах с имитацией русского застолья: бутерброд с икрой, водка, старый хрусталь. Такой тренд был заявлен еще в прошлом году, но до сих остается актуальным. В тренде смешались все стереотипы о русском народе — это и красивые девушки, и „опасные“ люди, медведи, водка», — рассказала Яцух. Запрос на ретро-фотосессии отражает ностальгию поколений по советскому времени. «Ностальгия детей 80-90-х годов по советскому времени — таков актуальный запрос на семейные съемки. Это эпоха, которую хочется вернуть и переиграть с помощью фотопроектов, на улице или в ретро-студиях с соответствующими аксессуарами», — добавила Яцух. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутяне открыли для себя актуальный способ раскрепощения путем фотосессий в стиле ню. Таким образом они хотят выделиться среди толпы и обновить контент в соцсетях.