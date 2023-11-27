В Сургуте перед Новым годом становятся популярными ретро-фотосессии в стиле «Russian Girl». Уличную фотосъемку в духе 90-х годов организуют с имитацией русского застолья, рассказала URA.RU местный организатор фотодней Ольга Яцух.
«Ретро-фотосессии представляют собой съемку на улице в шубах с имитацией русского застолья: бутерброд с икрой, водка, старый хрусталь. Такой тренд был заявлен еще в прошлом году, но до сих остается актуальным. В тренде смешались все стереотипы о русском народе — это и красивые девушки, и „опасные“ люди, медведи, водка», — рассказала Яцух.
Запрос на ретро-фотосессии отражает ностальгию поколений по советскому времени. «Ностальгия детей 80-90-х годов по советскому времени — таков актуальный запрос на семейные съемки. Это эпоха, которую хочется вернуть и переиграть с помощью фотопроектов, на улице или в ретро-студиях с соответствующими аксессуарами», — добавила Яцух.
Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутяне открыли для себя актуальный способ раскрепощения путем фотосессий в стиле ню. Таким образом они хотят выделиться среди толпы и обновить контент в соцсетях.
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