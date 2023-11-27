27 ноября 2023

В ХМАО назвали самые дешевые авиабилеты на новогодние каникулы

На новогодних каникулах жители ХМАО смогут дешевле всего улететь в Тюмень и Омск
© Служба новостей «URA.RU»
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На новогодних каникулах дешевле всего югорчане смогут улететь в Тюмень и Омск Фото:

На новогодних каникулах жители ХМАО смогут дешевле всего улететь в Омск, Тюмень и Алтайский край. Стоимость перелетов по этим направлениям в середине праздничной недели обойдется от 5 до 6 тысяч рублей. Об этом говорят данные сервиса «Авиасейлс».

«Стоимость перелета в одну сторону из Сургута в Омск 3 января обойдется чуть менее 5 тысяч рублей», — следует из карты цен сервиса. Перелеты в Тюмень и Барнаул в это же время стоят около 6 тысяч рублей.

Среди дешевых направлений на новогодние каникулы также Новосибирск и Екатеринбург. Югорчанам эти направления обойдутся около 7 тысяч рублей. А в Москву в это время можно слетать за 9 тысяч в одну сторону, согласно информации на сайте.

Ранее URA.RU рассказывало о дешевых авиабилетах на рейсы к горнолыжным курортам на Новый год. Тогда самые доступные цены также приходились на вылеты в середине праздничной недели.

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На новогодних каникулах жители ХМАО смогут дешевле всего улететь в Омск, Тюмень и Алтайский край. Стоимость перелетов по этим направлениям в середине праздничной недели обойдется от 5 до 6 тысяч рублей. Об этом говорят данные сервиса «Авиасейлс». «Стоимость перелета в одну сторону из Сургута в Омск 3 января обойдется чуть менее 5 тысяч рублей», — следует из карты цен сервиса. Перелеты в Тюмень и Барнаул в это же время стоят около 6 тысяч рублей. Среди дешевых направлений на новогодние каникулы также Новосибирск и Екатеринбург. Югорчанам эти направления обойдутся около 7 тысяч рублей. А в Москву в это время можно слетать за 9 тысяч в одну сторону, согласно информации на сайте. Ранее URA.RU рассказывало о дешевых авиабилетах на рейсы к горнолыжным курортам на Новый год. Тогда самые доступные цены также приходились на вылеты в середине праздничной недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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