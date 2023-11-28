Как выбрать мандарины к Новому году

Роспотребнадзор выставил список рекомендаций для выбора качественных мандаринов

28 ноября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Мандарины — это не только вкусное, но и полезное украшение новогоднего стола Фото: Денис Моргунов © URA.RU В предверии Нового года многие россияне задумываются о покупке мандаринов, ведь они являются неотъемлемым атрибутом праздничного стола. URA.RU на основе списка рекомендаций от Роспотребнадзора собрало полезную информацию, как правильно выбрать мандарины по рекомендациям Роспотребнадзора. Как выбрать мандарины При выборе мандаринов обращайте внимание на внешний вид плодов — они должны иметь ровную кожуру без признаков гнили и пятен. Помните, что спелые фрукты не подлежат длительному хранению. Если вы приобрели мандарины заблаговременно, следует хранить их в холодильнике при температуре около +6 градусов, предварительно обработав кожуру растительным маслом для предотвращения высыхания. Удалите полиэтиленовую упаковку и используйте сетку для хранения. Чем полезны мандарины Мандарины — это кладезь витаминов и антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунитета и общему оздоровлению организма. Эти ароматные плоды не содержат нитратов, а лимонная кислота в их составе помогает нейтрализовать вредные соединения. Кожура мандаринов богата эфирными маслами и флавоноидами, а мякоть состоит на 87% из воды и содержит необходимые организму витамины групп B, P, K, D и микроэлементы, включая кальций, магний и калий. Также мандарины действуют как натуральный антидепрессант, улучшая настроение своим вкусом, цветом и ароматом. Особенности мандаринов из разных стран Абхазские мандарины отличаются кисло-сладким вкусом и малым размером. Их кожура желто-оранжевого цвета может содержать зеленоватые пятнышки. Марокканские мандарины славятся сочностью и сладостью, а также тонкой кожицей насыщенного темно-оранжевого оттенка. Испанские мандарины крупные, с толстой легкоочищаемой кожурой, имеют кисло-сладкий вкус и содержат минимальное количество косточек. Безопасность употребления Не забывайте, что цедра импортных мандаринов может содержать остатки сернистых соединений, используемых в процессе сульфитации. Перед употреблением фрукты следует тщательно мыть теплой водой с мылом. Кроме того, важно соблюдать меру в употреблении мандаринов — оптимальная суточная норма составляет четыре штуки, чтобы избежать аллергических реакций.



Ранее URA.RU сообщало, что импортные мандарины могут подорожать практически до стоимости красной икры. Таким прогнозом с агенством поделился генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В предверии Нового года многие россияне задумываются о покупке мандаринов, ведь они являются неотъемлемым атрибутом праздничного стола. URA.RU на основе списка рекомендаций от Роспотребнадзора собрало полезную информацию, как правильно выбрать мандарины по рекомендациям Роспотребнадзора. При выборе мандаринов обращайте внимание на внешний вид плодов — они должны иметь ровную кожуру без признаков гнили и пятен. Помните, что спелые фрукты не подлежат длительному хранению. Если вы приобрели мандарины заблаговременно, следует хранить их в холодильнике при температуре около +6 градусов, предварительно обработав кожуру растительным маслом для предотвращения высыхания. Удалите полиэтиленовую упаковку и используйте сетку для хранения. Мандарины — это кладезь витаминов и антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунитета и общему оздоровлению организма. Эти ароматные плоды не содержат нитратов, а лимонная кислота в их составе помогает нейтрализовать вредные соединения. Кожура мандаринов богата эфирными маслами и флавоноидами, а мякоть состоит на 87% из воды и содержит необходимые организму витамины групп B, P, K, D и микроэлементы, включая кальций, магний и калий. Также мандарины действуют как натуральный антидепрессант, улучшая настроение своим вкусом, цветом и ароматом. Абхазские мандарины отличаются кисло-сладким вкусом и малым размером. Их кожура желто-оранжевого цвета может содержать зеленоватые пятнышки. Марокканские мандарины славятся сочностью и сладостью, а также тонкой кожицей насыщенного темно-оранжевого оттенка. Испанские мандарины крупные, с толстой легкоочищаемой кожурой, имеют кисло-сладкий вкус и содержат минимальное количество косточек. Не забывайте, что цедра импортных мандаринов может содержать остатки сернистых соединений, используемых в процессе сульфитации. Перед употреблением фрукты следует тщательно мыть теплой водой с мылом. Кроме того, важно соблюдать меру в употреблении мандаринов — оптимальная суточная норма составляет четыре штуки, чтобы избежать аллергических реакций. Ранее URA.RU сообщало, что импортные мандарины могут подорожать практически до стоимости красной икры. Таким прогнозом с агенством поделился генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков.