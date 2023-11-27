Тюмень получит от инвесторов четыре миллиарда рублей

Бюджет Тюменской области пополнят инвестиции на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Более 4 млрд рублей инвестиций пополнят экономику Тюменской области. 3 новые бизнес-идеи обсудили члены Экспертного совета на заседании в Инвестиционном агентстве региона. Проекты планируют реализовать в нефтегазовой, производственной, перерабатывающей сферах», — говорится в сообщении.
Подробности проектов не раскрываются, однако известно, что они помогут создать 188 рабочих мест. Для двух крупных проектов предпринимателям предоставят в аренду земельные участки в аренду без проведения торгов.
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