Тюмень получит от инвесторов четыре миллиарда рублей

В Тюмени готовят к старту инвестиционные проекты стоимостью 4 миллиарда рублей

28 ноября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Три проекта стоимостью четыре млрд рублей помогут создать 188 рабочих мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бюджет Тюменской области пополнят инвестиции на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Более 4 млрд рублей инвестиций пополнят экономику Тюменской области. 3 новые бизнес-идеи обсудили члены Экспертного совета на заседании в Инвестиционном агентстве региона. Проекты планируют реализовать в нефтегазовой, производственной, перерабатывающей сферах», — говорится в сообщении. Подробности проектов не раскрываются, однако известно, что они помогут создать 188 рабочих мест. Для двух крупных проектов предпринимателям предоставят в аренду земельные участки в аренду без проведения торгов.

Бюджет Тюменской области пополнят инвестиции на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Более 4 млрд рублей инвестиций пополнят экономику Тюменской области. 3 новые бизнес-идеи обсудили члены Экспертного совета на заседании в Инвестиционном агентстве региона. Проекты планируют реализовать в нефтегазовой, производственной, перерабатывающей сферах», — говорится в сообщении. Подробности проектов не раскрываются, однако известно, что они помогут создать 188 рабочих мест. Для двух крупных проектов предпринимателям предоставят в аренду земельные участки в аренду без проведения торгов.