27 ноября 2023

Тюмень получит от инвесторов четыре миллиарда рублей

В Тюмени готовят к старту инвестиционные проекты стоимостью 4 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Три проекта стоимостью четыре млрд рублей помогут создать 188 рабочих мест Фото:

Бюджет Тюменской области пополнят инвестиции на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Более 4 млрд рублей инвестиций пополнят экономику Тюменской области. 3 новые бизнес-идеи обсудили члены Экспертного совета на заседании в Инвестиционном агентстве региона. Проекты планируют реализовать в нефтегазовой, производственной, перерабатывающей сферах», — говорится в сообщении.

Подробности проектов не раскрываются, однако известно, что они помогут создать 188 рабочих мест. Для двух крупных проектов предпринимателям предоставят в аренду земельные участки в аренду без проведения торгов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бюджет Тюменской области пополнят инвестиции на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Более 4 млрд рублей инвестиций пополнят экономику Тюменской области. 3 новые бизнес-идеи обсудили члены Экспертного совета на заседании в Инвестиционном агентстве региона. Проекты планируют реализовать в нефтегазовой, производственной, перерабатывающей сферах», — говорится в сообщении. Подробности проектов не раскрываются, однако известно, что они помогут создать 188 рабочих мест. Для двух крупных проектов предпринимателям предоставят в аренду земельные участки в аренду без проведения торгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...