27 ноября 2023

Тюменский подросток пропал по пути из школы домой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, подросток
27 ноября подросток вышел из школы, но домой не вернулся Фото:

В Тюмени ищут 13-летнего подростка, который вышел из школы, но не пришел домой. Об этом сообщает в сообществе «Вконтакте» «Тюменьрегионспас».

«Внимание! Пропал подросток! В Центральном административном округе города Тюмени. Вечером 27 ноября 2023 года вышел из школы и не вернулся», — говорится в сообщении.

Известно, что молодой человек был одет в темно-синюю куртку, синюю рубашку, темно-синие спортивные штаны, синие кроссовки. Его рост около 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. О местонахождении пропавшего просят сообщать в «Тюменьгерионспас».

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В Тюмени ищут 13-летнего подростка, который вышел из школы, но не пришел домой. Об этом сообщает в сообществе «Вконтакте» «Тюменьрегионспас». «Внимание! Пропал подросток! В Центральном административном округе города Тюмени. Вечером 27 ноября 2023 года вышел из школы и не вернулся», — говорится в сообщении. Известно, что молодой человек был одет в темно-синюю куртку, синюю рубашку, темно-синие спортивные штаны, синие кроссовки. Его рост около 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. О местонахождении пропавшего просят сообщать в «Тюменьгерионспас».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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