Тюменский подросток пропал по пути из школы домой. Фото

28 ноября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

27 ноября подросток вышел из школы, но домой не вернулся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени ищут 13-летнего подростка, который вышел из школы, но не пришел домой. Об этом сообщает в сообществе «Вконтакте» «Тюменьрегионспас». «Внимание! Пропал подросток! В Центральном административном округе города Тюмени. Вечером 27 ноября 2023 года вышел из школы и не вернулся», — говорится в сообщении. Известно, что молодой человек был одет в темно-синюю куртку, синюю рубашку, темно-синие спортивные штаны, синие кроссовки. Его рост около 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. О местонахождении пропавшего просят сообщать в «Тюменьгерионспас». Фото — «Тюменьрегионспас», https://vk.com/tmn_reg_spas

В Тюмени ищут 13-летнего подростка, который вышел из школы, но не пришел домой. Об этом сообщает в сообществе «Вконтакте» «Тюменьрегионспас». «Внимание! Пропал подросток! В Центральном административном округе города Тюмени. Вечером 27 ноября 2023 года вышел из школы и не вернулся», — говорится в сообщении. Известно, что молодой человек был одет в темно-синюю куртку, синюю рубашку, темно-синие спортивные штаны, синие кроссовки. Его рост около 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. О местонахождении пропавшего просят сообщать в «Тюменьгерионспас».