27 ноября подросток вышел из школы, но домой не вернулся
В Тюмени ищут 13-летнего подростка, который вышел из школы, но не пришел домой. Об этом сообщает в сообществе «Вконтакте» «Тюменьрегионспас».
«Внимание! Пропал подросток! В Центральном административном округе города Тюмени. Вечером 27 ноября 2023 года вышел из школы и не вернулся», — говорится в сообщении.
Известно, что молодой человек был одет в темно-синюю куртку, синюю рубашку, темно-синие спортивные штаны, синие кроссовки. Его рост около 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. О местонахождении пропавшего просят сообщать в «Тюменьгерионспас».
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!