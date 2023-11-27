В ЯНАО вырос объем услуг в сфере туризма и гостиничного бизнеса

Рост объемов услуг в сфере турагентств и гостиничного сервиса зафиксировал депэкономики ЯНАО Фото: Марина Молдавская © URA.RU

На Ямале в 2023 году отмечен рост объемов услуг в сфере турагентств и гостиничного сервиса. Об этом сообщается в оперативной информации департамента экономики ЯНАО за январь—сентябрь 2023 года, опубликованном на сайте ведомства.

«Рост объемов услуг на Ямале в этом году отмечен на услуги туристических агентств (+19,4%) и гостиничного сервиса (+6,2%). Об этом сообщается в оперативной информации департамента экономики ЯНАО за январь—сентябрь 2023 года», — сообщается в отчете, опубликованном на сайте департамента экономики ЯНАО.

Незначительный рост услуг отмечается также в социальной сфере (+5,8%), на услуги учреждений физической культуры и спорта (+4,7%), на коммунальные (+4,1%), жилищные (+1,7%), бытовые (+1,7%) услуги. Снижение объемов в сопоставимых ценах наблюдается на следующие виды услуг: учреждений культуры (-31,2%), юридические (-4,8%), телекоммуникационные (-2,7%), ветеринарные (-2,2%), медицинские (-2,2%), почтовой связи (-2,1%), системы образования (-1,6%), транспортные (-1,4%).

Наибольший удельный вес в общем объеме представленных населению услуг занимают: транспортные (36,8%), жилищно-коммунальные (27,9%), телекоммуникационные (14,3%) услуги. Всего населению ЯНАО с января по сентябрь оказано платных услуг на сумму 44,6 млрд. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Росстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 28,1%.