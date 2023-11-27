Екатеринбуржцы осудили двух женщин, подравшихся у детского сада

28 ноября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Академическом районе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пользователи соцсетей осудили двух мам, которые подрались у детского сада «Апельсинки» в Академическом районе Екатеринбурга. Некоторые считают, что женщины могли напугать детей. «Возле детского сада подраться… Хороший пример для детей, молодцы в кавычках. Вы же могли напугать детсадовцев», — написала одна свердловчанка. «Кошмар, шок просто! Девушки, женщины, матери! Позор за девочек! Мы же по природе должны нести любовь и добро», — добавила другая. Другие выразили надежду, что женщины будут привлечены к ответственности. «А потом ищем ответы почему дети такие жестокие. Какой вот они подают пример?» — считает еще один пользователь. «Как страшно, хорошо что до серьезных дел не дошло», — отметил другой пользователь. Как писало URA.RU, драка произошла из-за ссоры в соцсетях. Одна из мам рассказала, что женщина подкараулила ее и напала сзади. «Она била меня головой об стенку, а потом приставила мне нож к щеке», — передает ее слова Е1.RU. Другая участница потасовки заявила, что та женщина оскорбила ее мужа в соцсетях. «Когда мы встретились, я потребовала, чтобы она повторила эти слова мне в лицо. Вместо этого она оттолкнула меня, сил у нее оказалось меньше, поэтому она и пострадала сильнее», — поделилась вторая девушка. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что заявление по факту драки зарегистрировано в отделе полиции №4 Ленинского района. Силовики устанавливают обстоятельства случившегося. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи соцсетей осудили двух мам, которые подрались у детского сада «Апельсинки» в Академическом районе Екатеринбурга. Некоторые считают, что женщины могли напугать детей. «Возле детского сада подраться… Хороший пример для детей, молодцы в кавычках. Вы же могли напугать детсадовцев», — написала одна свердловчанка. «Кошмар, шок просто! Девушки, женщины, матери! Позор за девочек! Мы же по природе должны нести любовь и добро», — добавила другая. Другие выразили надежду, что женщины будут привлечены к ответственности. «А потом ищем ответы почему дети такие жестокие. Какой вот они подают пример?» — считает еще один пользователь. «Как страшно, хорошо что до серьезных дел не дошло», — отметил другой пользователь. Как писало URA.RU, драка произошла из-за ссоры в соцсетях. Одна из мам рассказала, что женщина подкараулила ее и напала сзади. «Она била меня головой об стенку, а потом приставила мне нож к щеке», — передает ее слова Е1.RU. Другая участница потасовки заявила, что та женщина оскорбила ее мужа в соцсетях. «Когда мы встретились, я потребовала, чтобы она повторила эти слова мне в лицо. Вместо этого она оттолкнула меня, сил у нее оказалось меньше, поэтому она и пострадала сильнее», — поделилась вторая девушка. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что заявление по факту драки зарегистрировано в отделе полиции №4 Ленинского района. Силовики устанавливают обстоятельства случившегося.