27 ноября 2023

В тюменской школе ввели дистанционное обучение из-за дефицита еды

В школе №15 Тобольска детей отправили на дистант, потому что их нечем кормить
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети учатся из дома, потому что в школе кончились продукты, а новые привезти не получается Фото:

В школе №15 Тобольска ввели дистанционное обучение, так как в учреждении нет продуктов для питания учащихся. Об этом URA.RU рассказали в образовательном учреждении. Причиной дефицита еды стало закрытие паромной переправы.

«Действительно, из-за проблем с доставкой продуктов в школе введено дистанционное обучение. Надеемся, что оно продлится максимум до 1 декабря, а затем вопрос с подвозом решится. Все городские службы принимают участие в решении этой проблемы», — рассказала URA.RU замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №15 Любовь Слинкина.

Как ранее писало URA.RU, в Тобольске отменили паромное сообщение между двумя берегами. По словам местных жителей, для них это стало неожиданностью. 28 ноября тоболяки собрались на берегу Иртыша, чтобы записать обращение к президенту РФ Владимиру Путину. При отсутствии парома к городской части Тобольска люди не могут вовремя добираться до работы, бизнесмены — доставлять продукты в труднодоступный район, а скорая — пациентов в больницу.

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В школе №15 Тобольска ввели дистанционное обучение, так как в учреждении нет продуктов для питания учащихся. Об этом URA.RU рассказали в образовательном учреждении. Причиной дефицита еды стало закрытие паромной переправы. «Действительно, из-за проблем с доставкой продуктов в школе введено дистанционное обучение. Надеемся, что оно продлится максимум до 1 декабря, а затем вопрос с подвозом решится. Все городские службы принимают участие в решении этой проблемы», — рассказала URA.RU замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №15 Любовь Слинкина. Как ранее писало URA.RU, в Тобольске отменили паромное сообщение между двумя берегами. По словам местных жителей, для них это стало неожиданностью. 28 ноября тоболяки собрались на берегу Иртыша, чтобы записать обращение к президенту РФ Владимиру Путину. При отсутствии парома к городской части Тобольска люди не могут вовремя добираться до работы, бизнесмены — доставлять продукты в труднодоступный район, а скорая — пациентов в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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