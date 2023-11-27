Предприниматели ХМАО массово избавляются от автобизнеса

28 ноября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Югорские предприниматели распродают автосервисы и шиномонтажи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели начали распродавать автосервисы и шиномонтажи. Югорчане переключаются на другие сферы из-за снижения прибыли и проблем с поиском работников. О ситуации URA.RU рассказали сами бизнесмены. «Машин меньше стало. Ну, и я другим сейчас вообще занимаюсь. Это как вторичный бизнес. [Потенциальные покупатели] приходят и смотрят, но в основном посредники. Многим нужно одно-два машиноместа, а у меня на шесть на машин», — рассказывает журналисту агентства владелец СТО Валерий из Нижневартовска. За последний месяц по ХМАО на площадке онлайн-объявлений появились десятки публикаций с предложениями о продаже готового бизнеса в сфере обслуживания автомобилей. Среди причин продажи предприниматели также называют проблему с подбором нужных сотрудников. «Довольно неплохо идет такой бизнес, но есть некоторые нюансы в плане работников. Самостоятельно нет времени заниматься и работать, а персонал подобрать сложно. Думал, что будет проще, но выходит все наоборот», — добавляет владелец шиномонтажа Владимир. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали избавляться от гаражей для автомобилей. Тогда югорчане распродавали их по низким ценам.

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели начали распродавать автосервисы и шиномонтажи. Югорчане переключаются на другие сферы из-за снижения прибыли и проблем с поиском работников. О ситуации URA.RU рассказали сами бизнесмены. «Машин меньше стало. Ну, и я другим сейчас вообще занимаюсь. Это как вторичный бизнес. [Потенциальные покупатели] приходят и смотрят, но в основном посредники. Многим нужно одно-два машиноместа, а у меня на шесть на машин», — рассказывает журналисту агентства владелец СТО Валерий из Нижневартовска. За последний месяц по ХМАО на площадке онлайн-объявлений появились десятки публикаций с предложениями о продаже готового бизнеса в сфере обслуживания автомобилей. Среди причин продажи предприниматели также называют проблему с подбором нужных сотрудников. «Довольно неплохо идет такой бизнес, но есть некоторые нюансы в плане работников. Самостоятельно нет времени заниматься и работать, а персонал подобрать сложно. Думал, что будет проще, но выходит все наоборот», — добавляет владелец шиномонтажа Владимир. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали избавляться от гаражей для автомобилей. Тогда югорчане распродавали их по низким ценам.