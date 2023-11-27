27 ноября 2023

Предприниматели ХМАО массово избавляются от автобизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , сто, автомобили, автомастерская, автосервис
Югорские предприниматели распродают автосервисы и шиномонтажи Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели начали распродавать автосервисы и шиномонтажи. Югорчане переключаются на другие сферы из-за снижения прибыли и проблем с поиском работников. О ситуации URA.RU рассказали сами бизнесмены.

«Машин меньше стало. Ну, и я другим сейчас вообще занимаюсь. Это как вторичный бизнес. [Потенциальные покупатели] приходят и смотрят, но в основном посредники. Многим нужно одно-два машиноместа, а у меня на шесть на машин», — рассказывает журналисту агентства владелец СТО Валерий из Нижневартовска.

За последний месяц по ХМАО на площадке онлайн-объявлений появились десятки публикаций с предложениями о продаже готового бизнеса в сфере обслуживания автомобилей. Среди причин продажи предприниматели также называют проблему с подбором нужных сотрудников. «Довольно неплохо идет такой бизнес, но есть некоторые нюансы в плане работников. Самостоятельно нет времени заниматься и работать, а персонал подобрать сложно. Думал, что будет проще, но выходит все наоборот», — добавляет владелец шиномонтажа Владимир.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали избавляться от гаражей для автомобилей. Тогда югорчане распродавали их по низким ценам.

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В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели начали распродавать автосервисы и шиномонтажи. Югорчане переключаются на другие сферы из-за снижения прибыли и проблем с поиском работников. О ситуации URA.RU рассказали сами бизнесмены. «Машин меньше стало. Ну, и я другим сейчас вообще занимаюсь. Это как вторичный бизнес. [Потенциальные покупатели] приходят и смотрят, но в основном посредники. Многим нужно одно-два машиноместа, а у меня на шесть на машин», — рассказывает журналисту агентства владелец СТО Валерий из Нижневартовска. За последний месяц по ХМАО на площадке онлайн-объявлений появились десятки публикаций с предложениями о продаже готового бизнеса в сфере обслуживания автомобилей. Среди причин продажи предприниматели также называют проблему с подбором нужных сотрудников. «Довольно неплохо идет такой бизнес, но есть некоторые нюансы в плане работников. Самостоятельно нет времени заниматься и работать, а персонал подобрать сложно. Думал, что будет проще, но выходит все наоборот», — добавляет владелец шиномонтажа Владимир. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали избавляться от гаражей для автомобилей. Тогда югорчане распродавали их по низким ценам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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