27 ноября 2023

Курганец убил младшего брата и сдался полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Обвиняемого в убийстве арестовали Фото:

В Кургане будут судить местного жителя, который сообщил полиции, что убил своего младшего брата. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, вечером 2 сентября текущего года мужчины совместно употребляли спиртное в одном из домов, расположенных в СНТ „Просвещенец“, где они проживали. В результате возникшего словесного конфликта злоумышленник нанес своему 56-летнему брату удар в область груди взятым на месте происшествия ножом, от которого тот скончался. После убийства злоумышленник сам сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы», — указано в сообщении.

Ранее судимого 58-летнего мужчину задержали по месту жительства. После этого его арестовали. Предварительное следствие завершено, скоро уголовное дело рассмотрят в суде.

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В Кургане будут судить местного жителя, который сообщил полиции, что убил своего младшего брата. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, вечером 2 сентября текущего года мужчины совместно употребляли спиртное в одном из домов, расположенных в СНТ „Просвещенец“, где они проживали. В результате возникшего словесного конфликта злоумышленник нанес своему 56-летнему брату удар в область груди взятым на месте происшествия ножом, от которого тот скончался. После убийства злоумышленник сам сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы», — указано в сообщении. Ранее судимого 58-летнего мужчину задержали по месту жительства. После этого его арестовали. Предварительное следствие завершено, скоро уголовное дело рассмотрят в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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