Курганец убил младшего брата и сдался полиции

28 ноября 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Обвиняемого в убийстве арестовали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кургане будут судить местного жителя, который сообщил полиции, что убил своего младшего брата. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, вечером 2 сентября текущего года мужчины совместно употребляли спиртное в одном из домов, расположенных в СНТ „Просвещенец“, где они проживали. В результате возникшего словесного конфликта злоумышленник нанес своему 56-летнему брату удар в область груди взятым на месте происшествия ножом, от которого тот скончался. После убийства злоумышленник сам сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы», — указано в сообщении. Ранее судимого 58-летнего мужчину задержали по месту жительства. После этого его арестовали. Предварительное следствие завершено, скоро уголовное дело рассмотрят в суде.

В Кургане будут судить местного жителя, который сообщил полиции, что убил своего младшего брата. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, вечером 2 сентября текущего года мужчины совместно употребляли спиртное в одном из домов, расположенных в СНТ „Просвещенец“, где они проживали. В результате возникшего словесного конфликта злоумышленник нанес своему 56-летнему брату удар в область груди взятым на месте происшествия ножом, от которого тот скончался. После убийства злоумышленник сам сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы», — указано в сообщении. Ранее судимого 58-летнего мужчину задержали по месту жительства. После этого его арестовали. Предварительное следствие завершено, скоро уголовное дело рассмотрят в суде.