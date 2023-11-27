Курганец убил младшего брата и сдался полиции

В Кургане будут судить местного жителя, который сообщил полиции, что убил своего младшего брата. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области.
«По данным следствия, вечером 2 сентября текущего года мужчины совместно употребляли спиртное в одном из домов, расположенных в СНТ „Просвещенец“, где они проживали. В результате возникшего словесного конфликта злоумышленник нанес своему 56-летнему брату удар в область груди взятым на месте происшествия ножом, от которого тот скончался. После убийства злоумышленник сам сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы», — указано в сообщении.
Ранее судимого 58-летнего мужчину задержали по месту жительства. После этого его арестовали. Предварительное следствие завершено, скоро уголовное дело рассмотрят в суде.
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